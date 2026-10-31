Chubut pidió el traspaso de las rutas nacionales 3 y 25 para repararlas con fondos provinciales

El deterioro de las rutas nacionales que atraviesan Chubut se convirtió en uno de los principales problemas de infraestructura de la provincia. Frente a esta situación, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres decidió avanzar con una propuesta concreta: solicitar al Gobierno nacional el traspaso de tres sectores estratégicos de las rutas 3 y 25 para que la Provincia pueda ejecutar las obras de reparación con recursos propios.

La iniciativa contempla una inversión estimada de 70 mil millones de pesos, destinada a recuperar más de 115 kilómetros de calzada en sectores fundamentales para la conectividad, la producción, el turismo y la seguridad vial.

El pedido representa además un nuevo capítulo en la discusión entre Nación y las provincias por el financiamiento y mantenimiento de las rutas nacionales, cuya conservación corresponde al Estado nacional.

La Ruta 3, una de las principales preocupaciones

Dos de los tres sectores incluidos en la propuesta corresponden a la Ruta Nacional 3, en el sur de Chubut, entre Comodoro Rivadavia, el empalme con la Ruta Provincial 27 y la estancia Laguna Grande.

Se trata de una arteria fundamental para la actividad petrolera, el transporte de cargas y la comunicación entre las localidades de la región.

Durante años, la Ruta 3 soportó una intensa circulación de vehículos pesados vinculados a la industria hidrocarburífera, una actividad que generó importantes recursos económicos para el país y que también contribuyó al desgaste de la infraestructura vial.

Sin embargo, el deterioro acumulado y la necesidad de inversiones de mantenimiento y reconstrucción dejaron numerosos sectores en condiciones que requieren intervenciones urgentes.

El tercer tramo incluido en la propuesta provincial corresponde a la Ruta Nacional 25, entre Trelew y Dolavon, un corredor estratégico para el Valle Inferior del Río Chubut.

Qué obras quiere ejecutar la Provincia

El proyecto presentado por el Gobierno chubutense contempla una intervención integral que incluye la recuperación de calzadas, colocación de nuevas carpetas asfálticas, reparación de fisuras y deformaciones, acondicionamiento de banquinas, mejoras en los sistemas de drenaje y señalización horizontal definitiva.

El objetivo es recuperar las condiciones de circulación y reducir los riesgos que actualmente enfrentan quienes transitan diariamente por estos corredores.

“Solicitamos formalmente a Nación el traspaso de estos tres sectores clave para que la Provincia pueda hacerse cargo directamente de las obras”, confirmó Torres.

El mandatario sostuvo que resulta fundamental avanzar con la iniciativa para evitar que el deterioro de las rutas continúe poniendo en riesgo la vida de los chubutenses y de quienes visitan la provincia.

“Los chubutenses no pueden seguir esperando”

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Torres destacó que Chubut está dispuesta a realizar una inversión provincial histórica para recuperar sectores que actualmente se encuentran bajo jurisdicción nacional.

“Estamos dispuestos a destinar una inversión provincial histórica de $70 mil millones para recuperar más de 115 kilómetros de rutas nacionales y mejorar sustancialmente las condiciones de seguridad vial”, afirmó.

También remarcó la importancia económica de ambas rutas.

“Tanto la Ruta 3 como la Ruta 25 son arterias estratégicas para la producción, el turismo y la conectividad de Chubut. Su estado actual demanda una intervención urgente y una respuesta concreta para los miles de ciudadanos que merecen viajar seguros”, señaló.

El debate de fondo: quién paga las rutas nacionales

Más allá de la posibilidad de concretar las obras, la propuesta del gobernador abre un interrogante sobre la distribución de responsabilidades entre Nación y las provincias.

Las rutas nacionales forman parte de una infraestructura cuya conservación corresponde al Gobierno nacional. Sin embargo, ante el deterioro de determinados corredores y la falta de intervenciones suficientes, Chubut plantea utilizar fondos de su propio presupuesto para resolver una problemática que afecta directamente a sus habitantes.

La decisión también abre una discusión sobre el costo que deberán asumir los contribuyentes chubutenses para reparar infraestructura que pertenece a la red vial nacional.

En ese contexto, será importante conocer las condiciones del eventual traspaso, los alcances del acuerdo con Nación y si se contempla algún mecanismo de compensación por las inversiones que realizará la Provincia.

Por el momento, la iniciativa depende de una respuesta del Gobierno nacional, que deberá definir si acepta la propuesta presentada por Torres.

Mientras tanto, el deterioro de las rutas continúa siendo una preocupación cotidiana para automovilistas, transportistas y trabajadores que utilizan estos corredores.

La discusión ya no pasa solamente por determinar quién tiene la responsabilidad de reparar las rutas, sino por establecer cuánto tiempo más puede postergarse una inversión indispensable para la seguridad vial y el desarrollo económico de Chubut.