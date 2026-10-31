Sampaoli sobre los 72 choferes: "con interlocutores y voluntad política esto se pudo haber resuelto mejor"

La transición en el servicio de transporte colectivo de pasajeros en Comodoro Rivadavia atraviesa su momento más crítico. En medio del traspaso de operaciones y de la falta de incorporación de las unidades restantes estipuladas en el pliego de licitación por parte de la prestadora Sol Bus, 72 choferes pertenecientes a la empresa salida, Patagonia Argentina, quedaron sumidos en una profunda incertidumbre sobre su continuidad laboral.

Ante este panorama, el viceintendente y presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Sampaoli, se pronunció al respecto tras participar activamente de las negociaciones y remarcar la urgencia de preservar los puestos de trabajo. Sampaoli impulsó la búsqueda de alternativas paliativas —como la reubicación temporal en otras tareas operativas— para sostener el sustento de los trabajadores mientras se resuelve la llegada de la flota faltante.

Incomparecencias y un dictamen pendiente en Trabajo

La reciente audiencia desarrollada en la Subsecretaría de Trabajo dejó expuesta la complejidad del conflicto. Tras la baja formal de la empresa saliente y ante la inasistencia del Gobierno municipal a la mesa de mediación, el Ejecutivo local solo presentó un escrito firmado por el subsecretario de Transporte. En dicho informe, el Municipio solicitó aguardar los resultados de la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, donde se trataban puntos clave como la Emergencia Económica.

Representantes del gremio UTA y de la empresa de transporte ratificaron sus posiciones ante la autoridad de aplicación. Al respecto, Sampaoli anticipó que el organismo laboral dará por cerrada la etapa de mediación administrativa en las próximas horas:

"La audiencia se llevó a cabo de manera rápida. La Municipalidad presentó un escrito donde interpreto que quieren esperar a ver qué sucede con la extraordinaria donde se tratan temas con incumbencia en el transporte. Los abogados de la UTA y de Patagonia Argentina ratificaron su posición, por lo que la Subsecretaría de Trabajo seguramente se expedirá dando por cerrada esta etapa."

Críticas a la gestión política y falta de diálogo

Al ser consultado sobre el impacto social del estancamiento —que deja a 72 familias comodorenses sin certezas a partir del cobro de sus haberes del mes de octubre—, el presidente del Concejo Deliberante responsabilizó a la falta de decisión y articulación política para resolver el conflicto de fondo.

"Creo que hay poca voluntad para resolver el tema. Con un poco más de voluntad de todas las partes este sería un problema que se podría sortear, fundamentalmente porque hay 72 familias con una incertidumbre muy grande. Con interlocutores válidos este tema se podría haber resuelto de mucho mejor manera, teniendo en cuenta sobre todo que los trabajadores nada hicieron para llegar a esta situación."

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A partir del cierre del trámite laboral, los choferes afectados evaluarán junto a sus representantes legales y sindicales las acciones a seguir, considerando alternativas que van desde accionar por la vía del despido hasta insistir en el cumplimiento del pliego original que garantizaba su absorción en la actual prestación.

El impacto de la Emergencia Económica y la tarifa

El escenario futuro del sector permanece sujeto a las herramientas financieras que defina la gestión del intendente Othar Macharashvili tras la aprobación de la Emergencia Económica en el recinto legislativo. La medida abriría facultades presupuestarias extraordinarias que podrían habilitar recursos para la incorporación de unidades o la reestructuración del servicio.

En cuanto a la actualización de la tarifa, Sampaoli diferenció el atraso histórico del boleto de la metodología utilizada para solicitar los recientes incrementos:

"Hay dos temas: es cierto que el boleto está por debajo del promedio de ciudades similares, pero por otra parte creo que el aumento solicitado de más del 100% no ha sido justificado de la manera que corresponde para un tratamiento de esta característica. Es un tema muy técnico en cuanto a estructura de costos y me parece que el proceso del trámite no fue el mejor."

Con el cierre de la vía administrativa en Trabajo y las facultades delegadas de la Emergencia Económica sobre la mesa, la resolución del conflicto depende ahora de las determinaciones del Ejecutivo municipal para reintegrar o reubicar a las decenas de familias afectadas.