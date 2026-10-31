Comodoro: licitaron una obra de más de $3.480 millones para frenar la erosión costera en Kilómetro 5

El Gobierno de Chubut avanzó con el proceso licitatorio para ejecutar una obra de protección costera en el barrio Presidente Ortiz, ubicado en Kilómetro 5 de Comodoro Rivadavia. La intervención busca dar respuesta a una problemática que preocupa desde hace años a los vecinos: el deterioro de la costa por la acción del mar.

La obra forma parte del denominado Plan Galina y contempla la construcción de un sistema de enrocado de 390 metros de extensión, diseñado para disminuir los efectos de la erosión y resguardar las viviendas y la infraestructura cercana a la costa.

La apertura de sobres se realizó este viernes en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno, en Rawson, en el marco de la Licitación Pública N.º 09/26, convocada por la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación.

En el procedimiento, la empresa Edisud S.A. presentó una propuesta económica de $3.483.581.577,52 y estableció un plazo de ejecución de 120 días corridos.

El acto contó con la participación de la directora general de Infraestructura Portuaria del Chubut, Cynthia Gélvez, representantes de la firma oferente y la fiscalización de la escribana adscripta de Gobierno, Soledad Ibáñez González.

La iniciativa se concretó luego del compromiso asumido por el gobernador Ignacio Torres durante una recorrida por el barrio, realizada aproximadamente un mes antes junto a los vecinos.

Torres destacó las inversiones en infraestructura costera

Tras el avance del proceso licitatorio, el gobernador Ignacio Torres se refirió a la importancia de la intervención y señaló que permitirá avanzar con una solución para un sector que durante años estuvo expuesto al deterioro costero.

Además, sostuvo que las obras de protección no se limitan a Kilómetro 5, sino que forman parte de un conjunto de intervenciones previstas para distintos puntos de Comodoro Rivadavia.

En ese sentido, mencionó los trabajos de enrocado que se encuentran en ejecución sobre la ladera del Cerro Chenque y la finalización de la obra de protección del Hospital Alvear, ubicado en Kilómetro 3.

Cómo será la obra de protección costera

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El proyecto, denominado “Protección Costera Barrio Presidente Ortiz”, prevé la construcción de un enrocado de 390 metros de longitud, que se extenderá en dirección sur-norte desde el desnivel existente entre la calle y la playa.

La estructura estará conformada por distintas capas de materiales preparados para resistir la fuerza del oleaje, aportar estabilidad y disminuir el avance de la erosión.

En una primera etapa se utilizarán aproximadamente 1.100 metros cúbicos de escombros disponibles en el sector y rocas de menor tamaño para conformar la base de la estructura.

Posteriormente, se colocará una manta geotextil de unos 1.880 metros cuadrados, cuya función será evitar la pérdida de los materiales más finos del suelo y contribuir a la estabilidad del sistema.

También se ejecutará una subcapa de rocas de entre 250 y 350 kilogramos, con un espesor aproximado de 50 centímetros y un volumen estimado de 1.200 metros cúbicos.

En la parte inferior se construirá un pie de talud con piedras de entre cinco y siete toneladas, para lo cual se necesitarán alrededor de 880 metros cúbicos de material.

Finalmente, la estructura contará con una coraza exterior compuesta por rocas de aproximadamente cinco toneladas, que funcionará como principal barrera frente al impacto de las olas.

De esta manera, el proyecto busca fortalecer la protección de la costa en Kilómetro 5 y reducir los riesgos que genera el avance del mar sobre uno de los sectores habitados de Comodoro Rivadavia.