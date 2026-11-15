La cordillera no puede seguir siendo un muro

Quien haya cruzado alguna vez un paso cordillerano en el sur conoce la escena. Del lado argentino, kilómetros de ripio, barro en invierno, señalización precaria y edificios de control que parecen de otra época. Del lado chileno, asfalto, puentes nuevos y complejos fronterizos modernos. La frontera no solo separa dos países: separa dos formas de entender el territorio.

La diferencia no es casual ni reciente. Es el resultado de décadas en las que Chile asumió la conectividad austral como política de Estado, mientras Argentina la trató como una promesa que se reactiva con cada visita de un cónsul y se archiva con cada recorte presupuestario.

Huemules: treinta años esperando 107 kilómetros

El corredor que une el puerto de Comodoro Rivadavia con Puerto Chacabuco, en la Región de Aysén, es el ejemplo más elocuente. El proyecto nació en los años noventa. Chile cumplió su parte en 1996, cuando dejó pavimentado el tramo que va desde Chacabuco, pasando por Puerto Aysén, Coyhaique y Balmaceda, hasta el límite en el Hito 50. En 2018 sumó un complejo fronterizo nuevo en Huemules.

Del lado argentino, la Ruta Nacional 260 recorre 107 kilómetros entre el empalme con la Ruta 40 y la frontera. El acta de inicio de la pavimentación de su primera sección se firmó en 2021, con anuncios de “hito trascendental”. Hoy el parte vial sigue describiendo calzada de ripio, barro, banquinas inestables, deformaciones entre Lago Blanco y el paso y apenas un sector en obra.

Dicho sin rodeos: el corredor bioceánico del sur está terminado en Chile hace tres décadas y sigue inconcluso en Argentina. No falta un túnel ni una obra de ingeniería extraordinaria. Faltan poco más de cien kilómetros de asfalto en la meseta.

Chile no espera

Mientras tanto, Chile acelera. En abril, el gobierno chileno lanzó el plan “Ruta Austral: Soberanía que conecta”, un programa de inversión especial para Aysén entre 2026 y 2030 que supera los 800.000 millones de pesos chilenos. Según el propio Ministerio de Obras Públicas, multiplica por más de cinco lo invertido en la última década. En agosto ya arrancaron nuevos tramos de pavimento sobre la Carretera Austral, además de puentes y conectividad marítima y lacustre.

La lógica se repite a lo largo de la cordillera. Sobre la ruta que lleva a Cardenal Samoré, Chile avanza con un plan de obras, puentes nuevos y un complejo fronterizo proyectado. En Pichachén, el complejo del lado chileno entró en su etapa final. El vecino entiende algo que acá todavía se discute: la frontera no es un borde, es una puerta, y la soberanía se ejerce con caminos.

No se trata de idealizar al otro lado. Chile tiene sus propios atrasos: buena parte de la Carretera Austral sigue sin asfalto. Pero tiene un plan, un horizonte de cinco años y una decisión política que sobrevive a los cambios de gobierno. Esa continuidad es, precisamente, lo que falta de este lado.

Lo que pierde la Patagonia

El costo de esta asimetría no es abstracto. Un corredor operativo entre Comodoro y Chacabuco le daría al puerto chubutense acceso al Pacífico y a los mercados asiáticos, y a Aysén una salida al Atlántico. Abriría rutas para la lana, la carne, la pesca, los insumos petroleros y el turismo de circuito que hoy recorre la cordillera de un solo lado.

Publicidad

También ganarían las localidades que viven a la sombra del límite: Lago Blanco, Alto Río Senguer, Trevelin, Corcovado. Para ellas, un paso transitable todo el año es más que comercio exterior. Es acceso a servicios, vínculos familiares, abastecimiento y arraigo.

Cada invierno en que un paso cierra por nieve o barro, el comercio busca otra ruta, el transportista elige otro corredor y la Patagonia argentina pierde un poco más de su lugar en la logística regional. Los flujos que se van no vuelven solos.

Una agenda posible

Hay señales de voluntad. La Provincia relanzó en 2024 un comité binacional con Aysén para promover el corredor, el municipio de Comodoro volvió a reunirse este año con autoridades chilenas para activarlo y en Futaleufú se hicieron mejoras puntuales. Son pasos valiosos, pero la escala del problema exige más que gestión diplomática. Exige obra pública.

Una agenda seria debería incluir, al menos:

Terminar la RN 260 hasta Huemules con un cronograma público, financiamiento asegurado y metas por tramo.

Modernizar los complejos fronterizos argentinos y avanzar en controles integrados que reduzcan las demoras.

Habilitar mecanismos de cofinanciamiento entre Nación y Provincia, y explorar crédito multilateral para infraestructura de integración.

Garantizar mantenimiento invernal para que los pasos no dependan del clima de cada temporada.

Pensar el corredor como sistema productivo: puertos, zona franca, logística y turismo, no solo asfalto.

En un contexto de restricción fiscal y retiro del Estado nacional de la obra pública, la pregunta no es si hay recursos para todo. Es qué obras tienen el mayor retorno para el desarrollo regional. Pocas lo tienen tan claro como un corredor al que le falta un solo tramo.

La cordillera como puerta

La Patagonia argentina no puede seguir mirando a Chile por encima de un camino de ripio. Mientras del otro lado se planifica la próxima década, acá todavía se celebran actas de inicio de obras que no terminan.

La integración con Chile no es un gesto de buena vecindad ni una bandera de campaña. Es una condición para que el sur deje de ser periferia de Buenos Aires y empiece a ser centro de su propia región. La cordillera puede ser un muro o una puerta. Depende de que alguien decida, de una vez, terminar el camino.