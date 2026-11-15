Gimnasia golpeó sobre el final ante el Calamar y logró el tercer puesto en la Liga

El conjunto comodorense debió trabajar durante treinta minutos ante un rival rocoso antes de destrabar el partido en el segmento final. Sebastián Carrasco fue el eje ofensivo y la gran figura de la noche, al firmar una planilla de 24 puntos, mientras que en el Calamar no alcanzaron las 19 unidades aportadas por Federico Grun.

El golpe de gracia en los instantes decisivos llevó la firma de Martiniano Dato, capitán del elenco comodorense y elegido mejor jugador joven de la temporada pasada en el equipo campeón, quien clavó el triple definitivo sobre el cierre para sentenciar la historia ante su público.

Paridad absoluta durante tres cuartos

El trámite inicial estuvo marcado por la fricción y el equilibrio en ambos costados del rectángulo. Gimnasia apostó a las penetraciones y a la mano caliente de Carrasco para lastimar, pero Platense encontró respuestas rápidas en la pintura a través de Nicolás Burgos, cerrando el primer cuarto empatados en 17.

En el segundo capítulo, la visita buscó tomar el control mediante la efectividad perimetral de Grun y Ramiro Santiago. Sin embargo, el dueño de casa sostuvo el ritmo con disparos de larga distancia de Anyelo Cisneros y el propio Carrasco, marchándose al entretiempo abajo por la mínima diferencia (35-36).

Tras el descanso largo, las defensas se impusieron sobre los ataques y el desarrollo se volvió aún más trabado. Ninguno logró quebrar la paridad: el Verde encontró oxígeno con el ingreso de Valentín Forestier desde el banco y el dominio aéreo de Carlos Rivero (10 rebotes), mientras que Facundo Terra y Burgos sostuvieron al conjunto de Vicente López al frente por un punto (47-48) de cara al cierre.

El quiebre patagónico

En los últimos diez minutos, Gimnasia impuso sus condiciones con un parcial demoledor de 21-10. Con la conducción metódica de Carrasco y apariciones oportunas de Marcos Chacón, el equipo comodorense pasó al frente y comenzó a administrar la ventaja.

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Cuando Platense intentaba quemar sus últimas naves para recortar la distancia, apareció la jerarquía del capitán Martiniano Dato para encestar el triple final que estiró la brecha a diez puntos y desató el festejo en el Socios Fundadores.

Síntesis del partido

Estadísticas:

- Máximo anotador:

Gimnasia: Sebastián Carrasco (24 puntos).

Platense: Federico Grun (19 puntos).

- Destacados: