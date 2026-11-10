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¡Falta muy poco para el primer Campus de River Plate en la Patagonia!

Del 21 al 23 de noviembre, el Club Atlético Rada Tilly será escenario de una experiencia única para jóvenes futbolistas de toda la región. Las inscripciones continúan abiertas y crece la expectativa por la llegada del campus de uno de los clubes más importantes del fútbol argentino.

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Administración
Redacción
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¡Falta muy poco para el primer Campus de River Plate en la Patagonia!

La cuenta regresiva ya comenzó. En pocos días, Rada Tilly vivirá tres jornadas a puro fútbol con la realización del primer Campus de River Plate en la Patagonia, una propuesta que promete convertirse en una experiencia inolvidable para chicos y chicas apasionados por este deporte.

El encuentro se desarrollará los días 21, 22 y 23 de noviembre en las instalaciones del Club Atlético Rada Tilly, que recibirá a los participantes para compartir entrenamientos, aprendizaje y momentos únicos junto a profesionales vinculados a la metodología de formación de River Plate.

Durante las tres jornadas, los jóvenes futbolistas podrán participar de actividades técnicas, tácticas y recreativas, con el objetivo de perfeccionar sus habilidades, incorporar nuevos conocimientos y vivir de cerca la experiencia de entrenamiento de una de las instituciones más reconocidas del fútbol sudamericano.

Una oportunidad única para los chicos de la Patagonia

El campus está destinado a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años, quienes tendrán la posibilidad de disfrutar de una propuesta especialmente diseñada para su formación deportiva.


La llegada de River Plate a Rada Tilly representa además un acontecimiento importante para el fútbol formativo regional, acercando a los jóvenes patagónicos una experiencia que habitualmente requiere trasladarse a los grandes centros deportivos del país.

Desde el Club Atlético Rada Tilly trabajan intensamente en los últimos detalles organizativos para recibir a los participantes y garantizar tres jornadas de aprendizaje, compañerismo y pasión por el fútbol.

Últimos días para inscribirse

Con la fecha cada vez más cerca, las inscripciones continúan abiertas para quienes quieran formar parte de esta primera edición del Campus de River Plate en la Patagonia.

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Serán tres días para aprender, entrenar, hacer nuevos amigos y disfrutar de una experiencia que seguramente quedará en el recuerdo de todos los participantes.

Fecha: 21, 22 y 23 de noviembre de 2026.

Lugar: Club Atlético Rada Tilly, Chubut.

Edades: De 6 a 17 años.

Inscripciones e informes (WhatsApp Secretaría CART): +54 9 2975 14-9690

Enlace directo: https://wa.me/5492975149690

¡La Patagonia se prepara para vivir una verdadera fiesta del fútbol formativo con River Plate!

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