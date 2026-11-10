Chubut y Río Negro adelantarían sus elecciones a marzo de 2027

El calendario electoral de 2027 comienza a tomar forma en la Patagonia. Según información propia a la que accedió El Observador del Sur, los gobiernos de Chubut y Río Negro trabajan sobre la posibilidad de adelantar sus elecciones provinciales al mes de marzo.

En Chubut, el gobernador Ignacio Torres evalúa el domingo 21 de marzo de 2027 como fecha para la convocatoria electoral. Aunque todavía no existe una confirmación oficial, esa jornada aparece como una de las alternativas concretas que se manejan dentro del Gobierno provincial.

En Río Negro, mientras tanto, también se analiza realizar las elecciones durante marzo, aunque existe una segunda posibilidad: trasladar los comicios al domingo 4 de abril de 2027.

Chubut: el 21 de marzo, una fecha en evaluación

La posibilidad de convocar a elecciones el 21 de marzo modificaría sustancialmente los tiempos de la política chubutense.

De concretarse, los distintos espacios políticos deberían acelerar la conformación de alianzas, la definición de candidaturas y la organización de sus campañas electorales.

Para el gobernador Ignacio Torres, la separación de las elecciones provinciales de las nacionales permitiría concentrar la discusión en los asuntos propios de Chubut, evitando la simultaneidad con la disputa presidencial de octubre.

Río Negro define entre marzo y abril

El gobernador Alberto Weretilneck también analiza adelantar las elecciones provinciales.

De acuerdo con la información que maneja este medio, marzo aparece como una de las posibilidades, aunque también se evalúa convocar a las urnas el primer domingo de abril.

La definición del calendario será determinante para la organización de las distintas fuerzas políticas que competirán por la gobernación.

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Neuquén abrió el calendario patagónico

El adelantamiento electoral de Chubut y Río Negro se sumaría a la decisión adoptada en Neuquén, donde el gobernador Rolando Figueroa estableció el 14 de febrero de 2027 como fecha para las elecciones provinciales.

De esta manera, las tres provincias podrían concentrar sus comicios durante los primeros meses del próximo año, mucho antes de las elecciones presidenciales previstas para octubre.

La Patagonia busca separar las elecciones de la disputa nacional

El posible adelantamiento de los comicios tiene un elemento en común: la decisión de desarrollar las campañas provinciales de manera independiente de la competencia presidencial.

Este escenario permitiría que el debate electoral se concentre en las gestiones de gobierno, las economías regionales, el empleo, la infraestructura y los desafíos propios de cada provincia.

Al mismo tiempo, obligaría a las fuerzas opositoras y a los oficialismos provinciales a acelerar sus definiciones políticas.

Por ahora, las fechas de Chubut y Río Negro continúan bajo evaluación y no fueron oficializadas. Sin embargo, la información a la que accedió El Observador del Sur indica que marzo se perfila como un mes clave para el calendario electoral patagónico de 2027.