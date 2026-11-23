Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia consiguió un importante triunfo frente a Boca Juniors por 83 a 66, en un encuentro disputado el domingo en el estadio Socios Fundadores, correspondiente a una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet.

El equipo dirigido por Pablo Favarel comenzó el partido con mucha efectividad ofensiva. Anyelo Cisneros y Sebastián Carrasco fueron protagonistas desde los primeros minutos, acompañados por los aportes de Gino Balbo desde el perímetro. Con ese rendimiento, el conjunto local logró tomar distancia y terminó el primer cuarto arriba por 28 a 19.

Durante el segundo período, Boca intentó acercarse mediante el juego interior de Francisco Cáffaro y Micheal Warren. Sin embargo, Gimnasia mantuvo el control del marcador gracias a la conducción de Marcos Chacón y los puntos de Cisneros. De esta manera, el Verde se fue al descanso con una ventaja de 40 a 32.

En la segunda mitad, el equipo visitante encontró algunos espacios para reaccionar. Leonardo Lema y José Vildoza encabezaron la ofensiva de Boca y consiguieron reducir la diferencia hasta quedar a seis puntos. A pesar de ese momento favorable para el Xeneize, Gimnasia respondió con las intervenciones de Carrasco y logró cerrar el tercer cuarto por 58 a 52.

Un cierre contundente para asegurar la victoria

En los últimos diez minutos, el conjunto comodorense volvió a mostrar su mejor versión. Con una defensa firme y mayor precisión en los lanzamientos, consiguió ampliar progresivamente la ventaja.

Los triples de Cisneros, Carrasco y Balbo fueron determinantes para terminar de inclinar el encuentro. Boca intentó mantenerse en partido, pero el Verde sostuvo la intensidad y aprovechó sus oportunidades para cerrar el resultado con un parcial de 25 a 14 en el último cuarto.

De esta manera, Gimnasia selló una victoria por 83 a 66 y desató el festejo de su público en el Socios Fundadores.

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En el plano individual, Anyelo Cisneros fue el máximo anotador del equipo con 20 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias. Sebastián Carrasco lo siguió con 19 unidades, mientras que Marcos Chacón completó el tridente ofensivo con 12 puntos.

Por el lado de Boca, Leonardo Lema fue el goleador con 14 tantos.

Con este resultado, Gimnasia alcanzó un registro de diez victorias y tres derrotas, ubicándose en el cuarto puesto de la tabla de posiciones. Boca, por su parte, quedó con cinco triunfos y cuatro caídas.

El conjunto patagónico ahora pondrá la mirada en sus próximos compromisos internacionales, donde disputará una nueva ventana de la Basketball Champions League Americas en Uruguay, frente a Pinheiros de Brasil y Biguá.

Fuente: La Liga Nacional de Básquet – Prensa de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.