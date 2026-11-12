León XIV generó una multitudinaria convocatoria y volvió a poner en debate el liderazgo político en Argentina

La reciente visita del papa León XIV a la Argentina provocó una movilización que superó las expectativas y dejó en evidencia el vínculo que el líder religioso logró construir con la sociedad. Su presencia convocó a millones de personas y abrió un debate sobre el rol de los dirigentes políticos y su capacidad para representar las demandas de la ciudadanía.

Las cifras reflejaron la magnitud del acontecimiento: más de dos millones de fieles llegaron a Luján, mientras que alrededor de 2,5 millones se habían concentrado anteriormente en el Monumento de los Españoles. Además, un millón de jóvenes participó de la vigilia realizada durante la noche del martes.

Sin embargo, el fenómeno no se explica únicamente por la cantidad de personas que participaron. También tuvo un fuerte componente emocional y espiritual, en un contexto social atravesado por la incertidumbre, el malestar y la preocupación por la situación del país.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el estilo personal de León XIV. A diferencia de otros pontífices, su personalidad reservada y su manera sobria de expresarse despertaron un interés particular. Su cercanía con la gente y la claridad de sus mensajes fueron algunos de los factores que fortalecieron su conexión con los fieles.

Durante sus encuentros, el Papa escuchó testimonios, respondió preguntas y abordó diferentes problemáticas que atraviesan a la Argentina. Entre ellas mencionó la pobreza, la marginalidad, la intolerancia ideológica, el narcotráfico, las adicciones y la falta de solidaridad hacia quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, especialmente las personas con discapacidad.

En ese sentido, su visita también funcionó como una mirada crítica sobre la realidad social del país.

El contraste con la dirigencia política

Uno de los puntos centrales del análisis es la diferencia entre la legitimidad que consiguió León XIV y el desgaste que atraviesa la clase política argentina. Mientras el Papa logró reunir a millones de personas, gran parte de los dirigentes enfrenta una imagen negativa y dificultades para generar confianza.

El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, explicó que una de las claves del liderazgo del pontífice es su permanente contacto con las personas. Según señaló, su experiencia como sacerdote, obispo y superior de los Agustinos le permitió conocer de cerca los problemas y las dificultades de la gente.

También cuestionó el distanciamiento de la dirigencia política respecto de la sociedad. Consideró que resulta muy difícil representar a la ciudadanía cuando se pierde el contacto directo con sus necesidades y realidades cotidianas.

La convocatoria también dejó en evidencia la capacidad de organización de la Iglesia Católica. Las multitudes que participaron de las actividades no surgieron únicamente de manera espontánea, sino que estuvieron acompañadas por comunidades religiosas de distintos puntos del país.

Esta estructura, que históricamente tuvo una importante capacidad de movilización, volvió a demostrar su influencia en un momento en el que pocas actividades logran reunir a tantas personas fuera del fútbol.

Las repercusiones en el escenario político

La masiva participación generó distintas reacciones dentro de la dirigencia. Algunos referentes políticos buscaron acercarse al mensaje del Papa y utilizaron sus palabras en sus propios discursos.

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Uno de los cambios más notorios fue el del presidente Javier Milei, quien anteriormente había realizado fuertes cuestionamientos al papa Francisco y luego lo recordó públicamente como uno de los argentinos más importantes de la historia.

También se mencionó el acercamiento de Jorge Macri a la Iglesia, luego de sus anteriores críticas a la asistencia que brinda la institución a los sectores más vulnerables.

Por otro lado, la convocatoria en Luján también abrió interrogantes dentro del peronismo, debido a la importante presencia de sectores sociales históricamente vinculados a ese espacio político. El análisis plantea la necesidad de que el movimiento pueda recuperar una representación vinculada con la inclusión y la justicia social.

El mensaje de León XIV al Gobierno

La visita del pontífice también estuvo marcada por un mensaje dirigido al Gobierno de Javier Milei, en medio de un proceso de reestructuración económica que comienza a mostrar consecuencias en los sectores sociales y productivos.

León XIV retomó principios de la Doctrina Social de la Iglesia y recordó que, aunque debe respetarse el derecho a la propiedad privada, los bienes también tienen una función social. Además, sostuvo que la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés.

En ese contexto, advirtió sobre las consecuencias humanas de los ajustes económicos y la necesidad de no dejar de lado a quienes resultan perjudicados por esas medidas.

Durante su despedida en Luján, dejó una frase que sintetizó parte de su mensaje: “Argentina, levántate y camina. Ama”.

Finalmente, el análisis plantea que todavía es difícil determinar si la repercusión de la visita tendrá consecuencias concretas en el escenario electoral de 2027. Sin embargo, el Papa dejó una convocatoria a construir unidad, solidaridad y reconciliación entre los argentinos.

El interrogante que queda abierto es si la dirigencia política podrá recuperar esos valores y transformar ese mensaje en una nueva forma de vincularse con la sociedad.

Fuente: LA NACIÓN – Carlos Pagni.