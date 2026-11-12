Tras la polémica por el traslado de algas a Comodoro, la oposición de Rada Tilly propone convertirlas en biofertilizantes

La reciente controversia por el destino de las algas retiradas de las playas de Rada Tilly abrió un nuevo capítulo en el debate sobre la gestión ambiental de la ciudad. En este contexto, los concejales de la oposición, Omar Casagrande y Mabel Morejón, integrantes del bloque Arriba Chubut, presentaron un proyecto de ordenanza que propone transformar estos residuos marinos en un recurso productivo.

La iniciativa contempla la creación del Programa Municipal de Desarrollo de Biofertilizantes y Economía Circular, que permitiría aprovechar las algas acumuladas sobre la costa para producir fertilizantes naturales destinados al mantenimiento de espacios verdes y proyectos de restauración ambiental.

Una propuesta después de la polémica

El proyecto llega luego de que vecinos del barrio Stella Maris de Comodoro Rivadavia denunciaran el traslado y la descarga de algas provenientes de Rada Tilly en sectores costeros cercanos a la desembocadura del arroyo La Mata.

La situación generó cuestionamientos sobre el tratamiento y la disposición final de estos residuos orgánicos, así como sobre los procedimientos utilizados para su traslado entre ambos municipios.

Frente a este escenario, los concejales opositores plantean la necesidad de abandonar las soluciones transitorias y avanzar hacia un sistema de tratamiento que permita aprovechar las algas sin generar nuevos conflictos ambientales.

De un problema ambiental a un recurso productivo

La propuesta establece que las algas recolectadas en la zona intermareal alta puedan procesarse junto con restos de poda y residuos de jardinería urbana.

Mediante técnicas controladas de compostaje y digestión, estos materiales podrían transformarse en biofertilizantes y compost para su utilización en plazas, parques y otros espacios públicos.

El proyecto también contempla la participación de instituciones científicas y académicas como el CENPAT-CONICET, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y el INTA, con el objetivo de garantizar controles de calidad, salinidad e inocuidad de los productos obtenidos.

Casagrande cuestionó la improvisación en el manejo de las algas

El concejal Omar Casagrande sostuvo que la ciudad necesita una política ambiental de largo plazo que permita superar los inconvenientes que se repiten después de cada marejada.

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“Frente a una problemática ambiental recurrente que históricamente se ha gestionado de manera improvisada, generando tensiones innecesarias y roces con la vecina ciudad de Comodoro Rivadavia, desde Arriba Chubut proponemos una salida inteligente, científica y profundamente sustentable”, expresó.

El edil también cuestionó la continuidad de los traslados de algas hacia otros sectores costeros.

“No podemos seguir respondiendo a las marejadas con traslados cuestionados que deterioran la convivencia regional y afectan a comunidades vecinas”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que las algas pueden convertirse en un recurso útil para la propia ciudad, especialmente si se combinan con los restos de poda que genera el mantenimiento de los espacios públicos.

Una alternativa para reducir costos y proteger el ambiente

Según los fundamentos de la iniciativa, el desarrollo de biofertilizantes permitiría reducir los costos asociados al tratamiento de residuos orgánicos y disminuir la utilización de fertilizantes químicos sintéticos.

Los impulsores del proyecto también destacan los posibles beneficios para la protección de las napas freáticas y la Laguna de Rada Tilly.

La propuesta abre así un nuevo debate en el Concejo Deliberante sobre cómo gestionar las algas que periódicamente llegan a las playas de la ciudad.

Mientras continúa la discusión por el destino de los residuos marinos, la oposición busca instalar una alternativa que permita transformar un problema ambiental recurrente en una oportunidad de aprovechamiento sustentable.