León XIV pidió a los jóvenes que no se dejen dominar por el dinero, la fama y las apariencias

El papa León XIV encabezó una multitudinaria vigilia con jóvenes en la ciudad de Buenos Aires, donde transmitió un mensaje sobre los valores, la fe y la importancia de no dejarse llevar por las presiones sociales. Durante su intervención, advirtió sobre los riesgos de convertir el dinero, el éxito, la popularidad y la apariencia física en los principales objetivos de la vida.

El Pontífice sostuvo que la búsqueda constante de aprobación puede llevar a las personas a actuar de manera perjudicial, incluso a mentir, traicionar o humillar a otros a través de las redes sociales. También señaló que la envidia y el egoísmo pueden afectar los vínculos y la forma de relacionarse con los demás.

Frente a cientos de miles de jóvenes que se reunieron sobre la avenida del Libertador, León XIV los invitó a preservar su libertad y a no depositar su confianza en aquello que no contribuye a su crecimiento personal y espiritual.

Una Iglesia con las puertas abiertas

Otro de los ejes centrales de su mensaje fue la necesidad de construir una Iglesia que reciba a todas las personas, especialmente a quienes se alejaron de la comunidad religiosa o atravesaron situaciones dolorosas.

En ese sentido, retomó el concepto de «todos, todos, todos», popularizado por el papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en 2023. A partir de esa expresión, propuso una vida de fe basada en acercarse a Cristo y compartir sus enseñanzas.

Además, dedicó unas palabras a quienes se sienten distanciados de la Iglesia y aseguró que siempre tendrán un lugar, independientemente de su historia personal, sus dificultades o sus heridas. También remarcó que no es necesario tener la vida resuelta para acercarse a Jesús.

Un llamado a la solidaridad

Durante su intervención, León XIV hizo especial hincapié en la importancia de ayudar a quienes atraviesan situaciones difíciles. Invitó a compartir alimentos con las personas que pasan hambre, recibir a quienes no tienen un hogar y acompañar a los enfermos y a aquellos que muchas veces quedan solos.

La jornada también incluyó testimonios de cuatro jóvenes que compartieron sus experiencias personales y realizaron preguntas al Papa.

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Entre ellos estuvo Cristian Schinca, de 25 años, quien relató su historia de superación frente a las adicciones. Contó que atravesó situaciones de bullying durante su infancia y que, posteriormente, encontró contención en la Familia Grande del Hogar de Cristo, una red de centros barriales que acompaña a personas en contextos de vulnerabilidad.

También participó Agustina Flores, una docente de 29 años que planteó sus dificultades para acompañar a personas que necesitan ayuda. Ante su inquietud, el Papa la alentó a no perder la esperanza y a confiar en que los esfuerzos realizados pueden dar frutos con el tiempo.

Por su parte, Guadalupe Irupe Echavarría, de 31 años, compartió su camino hacia la vida religiosa, mientras que Franco Pugliese, de 27, consultó cómo compatibilizar la fe con las responsabilidades laborales y cotidianas. León XIV respondió que las actividades de todos los días también pueden ser una forma de encontrarse con Dios.

Música, emoción y un mensaje final

El encuentro estuvo acompañado por distintas expresiones artísticas y musicales. Participaron Maggie Cullen, Nahuel Pennisi y Valentino Merlo, quien interpretó una canción del artista Trueno. También hubo presentaciones de danza, momentos de oración y lecturas del Evangelio.

Uno de los momentos más emotivos se vivió al cierre, cuando los presentes entonaron «Alma Misionera» y el propio León XIV se sumó al canto mientras observaba los fuegos artificiales.

Antes de despedirse, el Pontífice bendijo la Cruz Peregrina, realizada por artistas locales, que recorrerá distintas comunidades del país. Finalmente, dejó una convocatoria dirigida a los jóvenes para que lleven el mensaje del Evangelio a sus comunidades.

Fuente: LA NACIÓN (Silvia Stang).