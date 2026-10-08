Alarma vial en Chubut: 2026 ya superó las muertes registradas durante todo 2025

La siniestralidad vial vuelve a encender una señal de alarma en Chubut. Cuando todavía faltan casi tres meses para finalizar 2026, la cantidad de personas fallecidas en accidentes de tránsito ya habría superado el total registrado durante todo el año pasado.

De acuerdo con el Informe Preliminar de Siniestralidad Fatal elaborado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Chubut cerró 2025 con 28 víctimas fatales, sobre un total de 4.060 fallecidos en todo el país.

La cifra provincial representó una tasa de 4,6 víctimas fatales cada 100 mil habitantes.

Pero la situación cambió considerablemente durante 2026.

Según un relevamiento actualizado al 5 de octubre, que toma como base las estadísticas oficiales difundidas durante el año y suma los siniestros fatales registrados posteriormente, Chubut acumula al menos 31 personas fallecidas.

De esta manera, en poco más de nueve meses de 2026 ya se superó el número de víctimas fatales correspondiente a los doce meses de 2025.

Menos accidentes, pero más muertes

Hay un dato que resulta particularmente preocupante y permite dimensionar el fenómeno.

Las estadísticas del Observatorio Vial Provincial correspondientes al primer cuatrimestre muestran que entre enero y abril de 2025 se habían producido 1.431 siniestros viales, mientras que durante el mismo período de 2026 se contabilizaron 1.378.

Es decir, la cantidad total de accidentes disminuyó aproximadamente un 3,7%.

Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario con las víctimas fatales.

Entre enero y abril de 2025 habían muerto 6 personas. Durante los mismos cuatro meses de 2026 fueron 15.

El incremento fue del 150%.

También disminuyeron los heridos graves: pasaron de 40 durante el primer cuatrimestre de 2025 a 33 durante igual período de este año.

Los números plantean así un interrogante que va más allá de la cantidad de accidentes: ¿por qué los siniestros ocurridos durante 2026 están teniendo consecuencias más graves?

En junio ya habían muerto 20 personas

La evolución de las estadísticas había generado preocupación entre las propias autoridades provinciales.

En junio, el subsecretario de Seguridad Vial de Chubut, César Vargas, confirmó que durante 2026 ya se contabilizaban 20 víctimas fatales, cuando apenas habían transcurrido poco más de cinco meses del año.

El funcionario señaló entonces que el análisis de los accidentes contempla tres grandes componentes: el factor ambiental, el mecánico y el humano.

Desde Seguridad Vial remarcaron particularmente la incidencia del comportamiento de los conductores y señalaron al factor humano como uno de los elementos determinantes en gran parte de los siniestros.

Una sucesión de tragedias

Después de junio continuaron registrándose accidentes fatales en diferentes puntos de Chubut.

Hubo víctimas en rutas nacionales y provinciales, pero también en accesos y sectores urbanos de Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y la zona cordillerana.

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El último episodio volvió a poner el tema en primer plano este fin de semana.

Un violento accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 3, en cercanías de Garayalde, dejó otras dos víctimas fatales luego de una colisión en la que estuvieron involucrados un automóvil y dos camiones.

Con esos casos, el relevamiento realizado sobre los siniestros ocurridos durante el año lleva el número a al menos 31 fallecidos en 2026.

Las rutas, también bajo la lupa

La discusión sobre seguridad vial no se limita exclusivamente a la conducta de quienes manejan.

El estado de algunas de las principales rutas que atraviesan Chubut también forma parte de un debate que se profundizó durante los últimos meses.

La Ruta Nacional 3, columna vertebral de la costa patagónica; la Ruta 25, que conecta el este y el oeste provincial; y diferentes sectores de la Ruta Nacional 40 son corredores fundamentales para Chubut y presentan sectores que desde hace tiempo generan reclamos por mantenimiento, señalización y condiciones de circulación.

Esto no significa atribuir automáticamente los accidentes al estado de las rutas. Cada siniestro tiene circunstancias particulares que deben ser determinadas por las investigaciones correspondientes.

Pero los números obligan a ampliar la discusión.

Seguridad vial significa controles, prevención, educación y responsabilidad de los conductores.

También implica vehículos en condiciones, rutas mantenidas, señalización adecuada, banquinas seguras e infraestructura capaz de reducir las consecuencias de un error humano.

Un número que todavía puede crecer

La comparación debe realizarse con una aclaración metodológica.

Las 28 víctimas fatales de 2025 corresponden al informe preliminar de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a los datos aportados por las jurisdicciones.

En cambio, las 31 víctimas de 2026 constituyen hasta el momento un piso: la cifra surge de los últimos datos oficiales disponibles y del relevamiento de los fallecimientos registrados posteriormente. Por lo tanto, todavía deberá esperarse la consolidación definitiva de las estadísticas provinciales.

Pero la tendencia resulta difícil de ignorar.

Chubut necesitó los doce meses de 2025 para registrar 28 víctimas fatales. En poco más de nueve meses de 2026 ya contabiliza al menos 31.

Y todavía quedan casi tres meses para terminar el año.

Más allá de las estadísticas, detrás de cada número hay una vida perdida y una familia atravesada por una tragedia.

La pregunta que dejan los datos es inevitable: ¿qué está pasando en las calles y rutas de Chubut para que, aun registrándose menos accidentes en determinados períodos, sus consecuencias sean cada vez más graves?

Fuentes: Agencia Nacional de Seguridad Vial (Informe Preliminar de Siniestralidad Fatal 2025), Observatorio Vial Provincial y relevamiento periodístico actualizado al 5 de octubre de 2026.