Un hombre resultó herido de bala tras una discusión con un conocido en Comodoro Rivadavia

Un violento episodio se registró durante la madrugada de este lunes en el barrio Abel Amaya de Comodoro Rivadavia. Alrededor de las 4:18, personal de la Comisaría Seccional Quinta acudió a la calle Cabo Benítez al 3300, tras recibir un alerta del Centro de Monitoreo por detonaciones de arma de fuego en la zona.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron un clima de tensión entre vecinos y familiares. La víctima fue trasladada por sus propios medios al Hospital Regional, en un vehículo particular. Se trata de un hombre de 34 años, identificado con las iniciales C. A. S., quien ingresó al centro de salud con una herida de bala en la espalda.

Discusión y ataque a la vivienda

Según el testimonio brindado a la Policía por la madre del herido, M. del C. S., de 58 años, su hijo se encontraba desde hacía varias horas compartiendo e ingiriendo bebidas alcohólicas con un conocido, identificado como N. A. M., de 42 años.

Por motivos que se investigan, ambos protagonizaron una acalorada discusión en la vía pública. Posteriormente, la víctima ingresó nuevamente a su domicilio y, en ese momento, N. A. M. habría efectuado al menos un disparo contra la vivienda.

El proyectil atravesó un vidrio del frente de la casa e impactó en la espalda del hombre.

Detención y entrega del arma

Tras recibir información sobre el sospechoso por parte de la madre de la víctima, el personal policial se dirigió a un domicilio cercano, ubicado sobre la misma calle.

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En la vivienda identificada con el número 3368, N. A. M. salió por sus propios medios al encuentro de los efectivos, reconoció su participación en el hecho y entregó voluntariamente un revólver.

El hombre quedó aprehendido y a disposición de la Justicia. En el lugar intervino personal de la Policía Científica (Criminalística), que realizó el levantamiento de rastros y los peritajes correspondientes sobre el arma incautada.

Intervención judicial

En la causa intervienen la Dra. Florencia Parra, por el Ministerio Público Fiscal; la Brigada de Investigaciones; y la Oficina Judicial, a cargo del Dr. Robledo.

Además, se informó lo sucedido al juez penal de turno, Dr. Caviglia, y se fijó la audiencia de control de detención para la jornada del martes.