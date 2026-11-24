



Mariel Peralta confirmó este martes que buscará la reelección como intendenta de Rada Tilly. En una entrevista con ADNSUR, la jefa comunal anunció su decisión tras las versiones que la ubicaban como posible candidata a vicegobernadora de Chubut.

Con su decisión de competir por un segundo mandato, Mariel Peralta sigue los pasos de su padre, Pedro Peralta, quien fue intendente de Rada Tilly durante cinco períodos.

“La decisión es que yo continúe aquí en Rada Tilly. La idea es ir por la reelección y presentarme nuevamente como candidata a intendenta”, afirmó. Al referirse a su vínculo con el gobernador Ignacio Torres, lo enmarcó en el diálogo entre el municipio y la Provincia y destacó las obras provinciales en marcha en la ciudad.

La intendenta vinculó su decisión con la continuidad de los proyectos iniciados durante su gestión. Explicó que las limitaciones de recursos han llevado al municipio a concretar varias iniciativas por etapas.

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El Concejo deberá tratar la fecha de la elección municipal

Peralta anunció que el Ejecutivo enviará este martes 24 de noviembre un proyecto de ordenanza para adherir al decreto provincial que fijó los comicios para el domingo 21 de marzo de 2027. Si el Concejo Deliberante aprueba la iniciativa, Rada Tilly elegirá a sus autoridades municipales en la misma jornada que Chubut.

Además de la intendencia, estarán en juego las diez bancas del Concejo Deliberante. Según explicó Peralta, seis corresponderán a la fuerza ganadora y las cuatro restantes se distribuirán mediante el sistema D’Hondt.