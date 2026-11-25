La candidatura de César Treffinger a gobernador de Chubut perdería el respaldo de La Libertad Avanza. Según pudo saber El Observador del Sur, en la conducción nacional del partido considerarían inviable que el actual diputado nacional encabece la boleta libertaria en las elecciones provinciales del 21 de marzo de 2027.

La posibilidad de bajar su postulación ya había trascendido en septiembre, cuando Infobae publicó que La Libertad Avanza analizaba prescindir de una candidatura propia y acompañar la reelección del gobernador Ignacio Torres. En aquel momento, Treffinger salió al cruce de esas versiones en redes sociales, según informó El Chubut. La novedad, de acuerdo con la información a la que accedió este medio, es que hoy la conducción nacional vería inviable que el diputado compita por la Gobernación.

Qué queda por definir

El futuro de Treffinger y la estrategia electoral de La Libertad Avanza en Chubut son dos decisiones que siguen abiertas. Si se confirmara la baja de su postulación, el partido debería resolver si presenta otro nombre para disputar la Gobernación, si compite dentro de un frente electoral o si queda fuera de la contienda por ese cargo.

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El calendario acorta el margen para decidir. Con la elección provincial ya convocada para el 21 de marzo e Ignacio Torres en carrera por la reelección, la definición libertaria es una de las piezas que faltan para conocer cómo quedará la oferta electoral en Chubut.