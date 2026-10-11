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Fiscalía acusó formalmente a Vanesa Fita y otras cuatro imputadas por la estafa con viviendas del IPV: el caso podría llegar a juicio por jurados

En una conferencia de prensa brindada por el Ministerio Público Fiscal, el fiscal Martín Cárcamo confirmó la presentación formal de la acusación pública en el marco del Caso Fiscal N.º 133.162, caratulado “Atancio Omar Ruiz s/ denuncia de estafa”. De esta manera, se dio por concluida la etapa de investigación penal preparatoria.

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Administración
Redacción
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Fiscalía acusó formalmente a Vanesa Fita y otras cuatro imputadas por la estafa con viviendas del IPV: el caso podría llegar a juicio por jurados

La acusación, presentada en los términos del artículo 291 del Código Procesal Penal, señala a Vanesa Elizabeth Fita como la presunta mentora y autora principal de un esquema defraudatorio que habría perjudicado a, al menos, 594 personas y movilizado sumas superiores a los 60 millones de pesos.

La formulación también alcanza a otras cuatro mujeres, señaladas como presuntas partícipes necesarias:

  • Lucía Lorena Miranda: imputada por 130 hechos.
  • María Victoria Curán: imputada por al menos 400 hechos.
  • Lara Camila Páez: imputada por al menos 300 hechos.
  • Gisela Belén Mancilla: imputada por al menos 4 hechos.

El engaño detrás de la promesa del techo propio

Según la reconstrucción de los investigadores, el presunto esquema se habría desarrollado de manera continuada entre abril de 2023 y febrero de 2024.

El fiscal Cárcamo explicó que las imputadas prometían la adjudicación de viviendas construidas o por construir por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), sin contar con la capacidad legal ni con los recursos materiales necesarios para respaldar esos ofrecimientos.

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Las pruebas reunidas por la Fiscalía

El Ministerio Público Fiscal fundamentó la acusación en un conjunto de elementos probatorios que incluye 80 denuncias formales, utilizadas como muestra y sustento de la investigación.

A estas se suman evidencias digitales consideradas clave para la causa, como capturas de pantalla de conversaciones por WhatsApp, recibos de pago y comprobantes de transferencias realizadas a distintas cuentas bancarias y billeteras virtuales.

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