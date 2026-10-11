Fiscalía acusó formalmente a Vanesa Fita y otras cuatro imputadas por la estafa con viviendas del IPV: el caso podría llegar a juicio por jurados

La acusación, presentada en los términos del artículo 291 del Código Procesal Penal, señala a Vanesa Elizabeth Fita como la presunta mentora y autora principal de un esquema defraudatorio que habría perjudicado a, al menos, 594 personas y movilizado sumas superiores a los 60 millones de pesos.

La formulación también alcanza a otras cuatro mujeres, señaladas como presuntas partícipes necesarias:

Lucía Lorena Miranda: imputada por 130 hechos.

imputada por 130 hechos. María Victoria Curán: imputada por al menos 400 hechos.

imputada por al menos 400 hechos. Lara Camila Páez: imputada por al menos 300 hechos.

imputada por al menos 300 hechos. Gisela Belén Mancilla: imputada por al menos 4 hechos.

El engaño detrás de la promesa del techo propio

Según la reconstrucción de los investigadores, el presunto esquema se habría desarrollado de manera continuada entre abril de 2023 y febrero de 2024.

El fiscal Cárcamo explicó que las imputadas prometían la adjudicación de viviendas construidas o por construir por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), sin contar con la capacidad legal ni con los recursos materiales necesarios para respaldar esos ofrecimientos.

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Las pruebas reunidas por la Fiscalía

El Ministerio Público Fiscal fundamentó la acusación en un conjunto de elementos probatorios que incluye 80 denuncias formales, utilizadas como muestra y sustento de la investigación.

A estas se suman evidencias digitales consideradas clave para la causa, como capturas de pantalla de conversaciones por WhatsApp, recibos de pago y comprobantes de transferencias realizadas a distintas cuentas bancarias y billeteras virtuales.