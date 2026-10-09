Rada Tilly avanza en el saneamiento de su laguna con el respaldo técnico y científico de la universidad

Rada Tilly, 8 de octubre de 2026.– El bloque de concejales del Partido Vecinal de Rada Tilly impulsó formalmente un proyecto de ordenanza orientado a la gestión integral y al saneamiento ecosistémico de la laguna local. La propuesta prioriza la construcción de un marco técnico y científico riguroso, en alianza con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), aprovechando el convenio específico de colaboración firmado recientemente con la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud.

El proyecto establece las bases para abordar la situación ambiental del cuerpo hídrico, que recibe escorrentías pluviales y ha sufrido contingencias por la derivación de efluentes cloacales, a partir de estudios de línea de base, mediciones hidrobiológicas y balances de carga elaborados por la unidad académica.

Este diagnóstico permitirá validar técnicamente las futuras intervenciones, entre las cuales se contempla la implementación escalonada de Filtros Verdes Flotantes (FVF), con vegetación halófita nativa, para depurar el agua de manera natural.

El rigor científico como pilar de la gestión

El concejal ingeniero Guillermo Janeiro destacó la importancia de iniciar este proceso junto a los especialistas universitarios.

“Para encarar una solución definitiva en la laguna es indispensable contar con datos duros y un sustento científico inexpugnable. La intervención de la Facultad de Ciencias Naturales nos brinda el marco técnico necesario para realizar el diagnóstico físico-químico, determinar el balance de carga real y evaluar los impactos ambientales con precisión antes y durante cada etapa”, señaló.

Asimismo, Janeiro remarcó el doble valor que aporta este esquema de trabajo:

“Al integrar a la universidad no solo garantizamos la solidez técnica del proyecto, sino que abrimos las puertas a la participación ciudadana, la educación ambiental y la ciencia abierta. Queremos que la comunidad, las escuelas y las instituciones locales sigan de cerca la recuperación de nuestro entorno natural y se sientan parte activa del cuidado de la cuenca”.

Planificación ambiental y desarrollo urbano

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Por su parte, la concejal Dolores Álvarez subrayó la importancia de comenzar cuanto antes con las tareas de saneamiento y monitoreo, en el contexto del crecimiento de la villa balnearia.

“Rada Tilly viene desarrollando proyectos urbanos centrales, como la consolidación del Parque Urbano en las inmediaciones de la laguna. No podemos proyectar la expansión de nuestros espacios de esparcimiento de espaldas a la realidad del cuerpo de agua”, señaló.

Álvarez enfatizó la urgencia de avanzar en este camino:

“Iniciar este programa de remediación ambiental bajo la supervisión de la Facultad es un paso concreto para devolverle la salud al ecosistema lagunar. Nuestro objetivo es brindarle a los vecinos del sector y a todas las familias de Rada Tilly un entorno natural sano, seguro y libre de malos olores, asegurando un desarrollo urbano verdaderamente sustentable”.

La propuesta normativa prevé, además, la articulación con organismos provinciales, como el Ministerio de Ambiente y el Instituto Provincial del Agua (IPA), para consolidar una mesa multisectorial de seguimiento destinada a la protección a largo plazo del ecosistema local.