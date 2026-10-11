El Gobierno prepara una sesión clave en Diputados para frenar el avance opositor

El oficialismo busca fortalecer su posición en la Cámara de Diputados con una sesión prevista para el próximo 21 de octubre, en la que pretende debatir distintas iniciativas y sumar el respaldo de bloques aliados. La estrategia también apunta a restarle fuerza a la ofensiva opositora contra el Gobierno de Javier Milei.

Entre los temas incluidos en la agenda se encuentran la prórroga de la emergencia en discapacidad, los proyectos vinculados con la morosidad y el endeudamiento familiar, la defensa de la soberanía nacional y la protección de la propiedad privada. Además, el oficialismo busca avanzar en acuerdos políticos que le permitan tratar el Presupuesto 2027 y la suspensión de las elecciones primarias (PASO).

Uno de los puntos centrales será la discusión sobre la compra de tierras por parte de extranjeros. Luego de que la Corte Suprema restableciera transitoriamente los límites establecidos por la normativa vigente, el Gobierno analiza impulsar cambios en la legislación para establecer un marco jurídico sobre estas operaciones, sin modificar los porcentajes máximos permitidos.

La intención del oficialismo sería avanzar con el dictamen correspondiente y llevar la iniciativa al recinto el 21 de octubre. Al mismo tiempo, busca evitar que la discusión sobre la ley de tierras derive en un rechazo legislativo más amplio al DNU 70/23.

La convocatoria también representa una estrategia para atraer a legisladores de sectores dialoguistas que consideran necesario debatir cuestiones sensibles, como la discapacidad y las deudas familiares, pero que no necesariamente acompañan el objetivo opositor de rechazar el decreto.

Por su parte, distintos bloques opositores, entre ellos Unión por la Patria, sectores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y la izquierda, intentarán reunir el quórum para sesionar el jueves 15 de octubre. La jornada coincidirá con una movilización universitaria que reclamará mayor financiamiento para las casas de estudio.

La emergencia en discapacidad, un punto de tensión

La prórroga de la emergencia en discapacidad aparece como uno de los temas más delicados para el oficialismo. Algunos legisladores aliados reclaman precisiones sobre las partidas presupuestarias destinadas al sector, su actualización y los mecanismos para ajustar las prestaciones.

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Entre los planteos figura la necesidad de establecer actualizaciones mensuales vinculadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de aclarar si los recursos presupuestarios podrán revisarse trimestralmente.

Las diferencias también están relacionadas con el proyecto de Presupuesto 2027, que incorporó modificaciones sobre artículos vinculados con la discapacidad. Por el momento, no está definido si el Poder Ejecutivo aceptará revisar esos puntos.

En paralelo, el oficialismo podría convocar a una reunión informativa de comisiones para analizar el Presupuesto. También está previsto que continúe el debate sobre el proyecto de defensa de la soberanía nacional, que recibió cuestionamientos tanto de la oposición como de algunos aliados del Gobierno.

La posibilidad de incorporar esa iniciativa a la sesión del 21 de octubre dependerá de si La Libertad Avanza acepta introducir modificaciones que permitan reunir los apoyos necesarios.

Fuente: La Nación⁠, con información de Delfina Galarza.