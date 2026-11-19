El costo de vida en la Patagonia continúa reflejando fuertes diferencias entre las localidades de la región. Así lo demuestra el último informe elaborado por el Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), que relevó los valores de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en distintas ciudades de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

De acuerdo con los datos del estudio, Comodoro Rivadavia se posicionó como la ciudad con la canasta básica más cara de Chubut. Para un hogar tipo compuesto por dos adultos y dos menores, se necesitaron ingresos mensuales de $2.134.959 para cubrir la Canasta Básica Total, indicador que establece el umbral de pobreza.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria, que determina la línea de indigencia y contempla los requerimientos alimentarios esenciales, alcanzó los $966.045.

Los números reflejan el elevado costo que deben afrontar los hogares comodorenses para cubrir sus necesidades básicas y mantenerse por encima de los indicadores de pobreza e indigencia.

Comodoro al frente de los valores provinciales

El relevamiento también permitió comparar la situación de las principales ciudades chubutenses y evidenció diferencias en el costo de las canastas.

Después de Comodoro Rivadavia, Trelew registró una Canasta Básica Total de $2.070.950, mientras que su Canasta Básica Alimentaria se ubicó en $937.081.

En Puerto Madryn, por su parte, la línea de pobreza alcanzó los $2.065.028 y la de indigencia se estableció en $937.081.

En la zona cordillerana, Esquel presentó los valores más bajos de las localidades chubutenses incluidas en el estudio. Allí, una familia de cuatro integrantes necesitó $1.999.534 para no ser considerada pobre, mientras que el monto mínimo para cubrir los alimentos básicos fue de $904.766.

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De esta manera, Comodoro Rivadavia superó en más de $64.000 la CBT registrada en Trelew y en casi $70.000 la correspondiente a Puerto Madryn.

Río Gallegos tiene la canasta más cara de la Patagonia sur

Al extender la comparación hacia las provincias vecinas, el informe ubicó a Río Gallegos en el primer lugar del ranking regional.

La capital de Santa Cruz registró una Canasta Básica Total de $2.148.522 y una Canasta Básica Alimentaria de $972.182, los valores más elevados de toda la Patagonia sur entre las ciudades relevadas.

En segundo lugar se ubicó Caleta Olivia, también en Santa Cruz, donde la CBT alcanzó los $2.144.344 y la CBA llegó a $970.291.

Ambas localidades santacruceñas superaron los registros de Comodoro Rivadavia, aunque las diferencias fueron relativamente acotadas. Río Gallegos se ubicó apenas por encima de la ciudad petrolera, con una diferencia de $13.563 en la Canasta Básica Total.

Por último, Ushuaia, en Tierra del Fuego, presentó los valores más bajos del conjunto regional relevado. En la capital fueguina, la Canasta Básica Total se estableció en $1.978.814, mientras que la Canasta Básica Alimentaria alcanzó los $891.357.