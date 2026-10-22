Ranking petrolero 2026: cuáles son las empresas que más petróleo producen en Argentina

La producción petrolera argentina continúa batiendo récords y las principales operadoras del país consolidan sus posiciones dentro de una industria que atraviesa una profunda transformación.

Durante septiembre de 2026, Argentina alcanzó una producción promedio de 973.700 barriles diarios, lo que representó un incremento del 3,3% respecto de agosto y del 15,5% en comparación con septiembre del año anterior.

El nuevo registro deja al país a solamente 26.300 barriles diarios de alcanzar la barrera del millón. Pero ¿cuáles son las compañías que lideran la producción petrolera argentina?

El ranking de las principales petroleras

De acuerdo con los datos de producción operada difundidos para septiembre, estas son las seis compañías que encabezan el listado nacional:

Las seis compañías reúnen aproximadamente el 75,3% de la producción total del país.

Las cifras corresponden a producción operada, es decir, al petróleo extraído en áreas bajo responsabilidad de cada empresa, independientemente de su participación accionaria en los proyectos.

YPF mantiene un liderazgo contundente

La petrolera de mayoría estatal ocupa cómodamente el primer puesto, con 382.806 barriles diarios y una participación cercana al 40% del total nacional. Durante septiembre, YPF incrementó su producción un 4,1% respecto del mes anterior, consolidando su liderazgo gracias principalmente al desarrollo de sus áreas en Vaca Muerta.

La compañía produce más del triple que su inmediata competidora y continúa siendo la principal protagonista del crecimiento petrolero argentino.

Pan American Energy ocupa el segundo lugar

Con una producción de 103.829 barriles diarios, Pan American Energy se posiciona como la segunda operadora petrolera más importante de Argentina. La compañía, históricamente vinculada con la Cuenca del Golfo San Jorge y particularmente con Chubut, mantiene una participación del 10,7% en la producción nacional.

Su posición resulta especialmente relevante para la Patagonia, donde opera yacimientos tradicionales como Cerro Dragón, uno de los principales desarrollos convencionales del país. Sin embargo, la empresa también participa del desarrollo no convencional en la Cuenca Neuquina, reflejando la transformación que atraviesa la industria.

Pluspetrol y Vista completan los primeros cuatro lugares

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Pluspetrol ocupa la tercera posición, con aproximadamente 95.400 barriles diarios, equivalentes al 9,8% de la producción argentina. En cuarto lugar aparece Vista Energy, con 85.180 barriles diarios y una participación del 8,7%.

Vista se ha convertido en una de las compañías más representativas del crecimiento del petróleo no convencional, con una estrategia concentrada principalmente en Vaca Muerta. Su expansión demuestra cómo el desarrollo del shale está modificando el mapa empresarial de la actividad petrolera nacional.

Shell y Pampa Energía también se destacan

Shell se ubica en el quinto puesto, con 40.158 barriles diarios y una participación del 4,1%. En sexto lugar aparece Pampa Energía, con 26.223 barriles diarios, equivalentes al 2,7% de la producción argentina.

Pampa registró un crecimiento mensual del 29,4%, impulsado principalmente por el desarrollo del área Rincón de Aranda, en Vaca Muerta.

Vaca Muerta explica gran parte del récord

El crecimiento de la producción petrolera argentina está directamente relacionado con la expansión de los desarrollos no convencionales. Vaca Muerta concentra actualmente alrededor de siete de cada diez barriles producidos en el país, consolidándose como el principal motor de la industria.

Este fenómeno también explica los cambios en el posicionamiento de las principales operadoras, que destinan una parte importante de sus inversiones a los yacimientos de la Cuenca Neuquina. Mientras tanto, las cuencas convencionales de Chubut y Santa Cruz enfrentan el desafío de sostener sus niveles de producción y atraer nuevas inversiones.

Argentina, cada vez más cerca del millón de barriles diarios

El récord alcanzado en septiembre representa un nuevo hito para la industria energética argentina. Si continúa la tendencia de crecimiento, el país podría superar próximamente el millón de barriles diarios, una marca que consolidaría su posición como productor y exportador de petróleo.

En este escenario, YPF, Pan American Energy, Pluspetrol, Vista, Shell y Pampa Energía aparecen entre los principales protagonistas de una industria que está redefiniendo su mapa productivo.

El ranking refleja no solamente cuáles son las compañías que más petróleo extraen en Argentina, sino también cómo Vaca Muerta está transformando el liderazgo y las inversiones del sector energético nacional.

Fuente: cifras difundidas de producción operada correspondientes a septiembre de 2026, atribuidas a información de la Secretaría de Energía de la Nación. Datos sujetos a contraste con las series oficiales por empresa.