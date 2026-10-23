El costo de vida en la Patagonia vuelve a quedar en el centro de la escena. Según el informe Changuito Federal, elaborado por la consultora Analytica, Chubut se ubicó como la segunda provincia más cara de Argentina para realizar las compras del supermercado.

Durante septiembre de 2026, una familia tipo, integrada por dos adultos y dos menores, necesitó $1.062.515 para adquirir una canasta de referencia de alimentos y bebidas. Pero el dato más preocupante no es solamente el monto: Chubut también encabezó el ranking nacional de aumentos interanuales, con una suba del 34,9% respecto de septiembre de 2025.

La Patagonia concentra los supermercados más caros del país

Los cinco primeros lugares del ranking corresponden a provincias patagónicas, todas con canastas superiores al millón de pesos:

Santa Cruz: $1.067.161.

Chubut: $1.062.515.

Tierra del Fuego: $1.037.790.

Río Negro: $1.029.622.

Neuquén: $1.019.872.

En el extremo opuesto se encuentra Mendoza, donde la misma compra tuvo un costo de $919.551. Esto significa que una familia de Chubut debió gastar $142.964 más por mes que una familia mendocina para adquirir los mismos productos.

Chubut también lidera los aumentos de precios

El relevamiento revela otro indicador que genera preocupación: la provincia registró el mayor incremento interanual de la canasta de supermercado de todo el país. Mientras Chubut alcanzó una suba del 34,9%, Tierra del Fuego registró el 34,5% y Chaco, el 34,2%.

Durante septiembre, la canasta chubutense aumentó $32.194 respecto de agosto, cuando su costo había sido de $1.030.321. Entre los productos que registraron incrementos se destaca la leche, que subió un 5,2% en Chubut durante septiembre.

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Salarios más altos, pero también mayores gastos

Históricamente, la Patagonia se caracterizó por registrar remuneraciones superiores al promedio nacional en determinadas actividades económicas, especialmente aquellas vinculadas con el petróleo, la minería y la energía. Sin embargo, esa realidad no alcanza a todos los trabajadores.

Empleados de comercio, trabajadores de servicios, jubilados y familias que dependen de ingresos fijos enfrentan un escenario diferente, donde los precios de los alimentos absorben una parte significativa de sus presupuestos.

El informe de Analytica señala que los salarios más elevados de algunas provincias patagónicas compensan parcialmente los mayores precios, pero los promedios salariales pueden ocultar importantes desigualdades entre sectores.

El desafío de vivir en una de las regiones más caras de Argentina

El costo del supermercado representa solamente una parte de los gastos que deben afrontar las familias. Alimentos y bebidas se suman al alquiler o mantenimiento de la vivienda, los servicios públicos, el transporte, la educación y otros compromisos cotidianos.

La combinación de precios elevados y aumentos persistentes vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el costo de vida patagónico, las diferencias regionales y el poder adquisitivo de los salarios.

Para Chubut, los resultados del relevamiento dejan una señal preocupante: no solamente es una de las provincias donde más cuesta llenar el changuito, sino también donde más se encareció esa misma compra durante el último año.

Una realidad que obliga a mirar más allá de los promedios salariales y preguntarse cuánto dinero les queda efectivamente a las familias después de afrontar los gastos esenciales.

Fuente: Relevamiento Changuito Federal, consultora Analytica, septiembre de 2026. Datos difundidos en octubre de 2026.