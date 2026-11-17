La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunirá este martes para analizar el nuevo proyecto de reforma política impulsado por el Gobierno nacional, que tiene como uno de sus principales objetivos suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para 2027.

El oficialismo necesita conseguir quórum y reunir al menos diez firmas para emitir dictamen y habilitar el tratamiento de la iniciativa en el recinto. La intención es avanzar con el debate durante la próxima semana, aunque todavía existen diferencias entre los legisladores y no está asegurado que el proyecto consiga avanzar rápidamente.

El nuevo borrador contempla distintos cambios en el sistema electoral. Entre los puntos que se mantienen aparecen la implementación de Ficha Limpia, modificaciones vinculadas a la publicidad electoral gratuita y la posibilidad de incorporar una lista colectora adicional por cada fórmula presidencial.

Este último aspecto genera especial atención entre los sectores que podrían acompañar la propuesta, ya que las modificaciones electorales también tienen consecuencias sobre la representación política y las posibilidades de los distintos espacios de mantener sus bancas en el Congreso.

La discusión también expone diferencias dentro de La Libertad Avanza. Mientras algunos sectores consideran necesario avanzar sin realizar mayores concesiones a los gobernadores, otros plantean la importancia de sostener los acuerdos políticos para conseguir los respaldos necesarios.

La comisión está integrada por seis representantes libertarios, seis legisladores dialoguistas, la senadora Carolina Moisés y otros seis integrantes del bloque kirchnerista. En este escenario, el oficialismo necesita sumar voluntades de otros espacios para alcanzar el número requerido.

Entre los posibles apoyos aparecen los radicales Rodolfo Suárez y Eduardo Vischi, además de Alejandra Vigo y Beatriz Ávila. Sin embargo, todavía existen dudas sobre la posición que adoptarán otros legisladores, como Carlos Espínola, Flavio Fama y la propia Moisés.

Las negociaciones se desarrollan en un contexto de tensiones políticas y diferencias sobre el alcance de la reforma. Por ese motivo, no se descarta que puedan presentarse distintos dictámenes o que el proyecto llegue a esa instancia con disidencias.

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La disputa por el Consejo de la Magistratura

En paralelo, el Senado también atraviesa negociaciones por la designación de sus representantes en el Consejo de la Magistratura. El plazo para presentar los nombres de los postulantes vence en las próximas horas y tanto el oficialismo como el kirchnerismo buscan quedarse con dos lugares cada uno.

El organismo cuenta con cuatro representantes de la Cámara alta. La tarea de comunicar las propuestas corresponde a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien busca evitar quedar involucrada directamente en una disputa que todavía no tiene una resolución definida.

La definición podría trasladarse a la reunión de Labor Parlamentaria prevista para este miércoles, donde se establecerá el temario de la sesión del jueves.

De esta manera, el tratamiento de la reforma electoral y las negociaciones por el Consejo de la Magistratura mantienen al Senado en el centro de la agenda política nacional.

Fuente: Infobae.