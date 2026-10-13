River y Estudiantes acordaron una mesa de trabajo para impulsar mejoras en el fútbol argentino

River Plate y Estudiantes de La Plata anunciaron la creación de una mesa permanente de trabajo para analizar los principales desafíos del fútbol argentino y elaborar propuestas que contribuyan a su desarrollo.

El encuentro se realizó este martes en las instalaciones del estadio Monumental y estuvo encabezado por Stefano Di Carlo, presidente de River, y Juan Sebastián Verón, titular de Estudiantes. Tras la reunión, ambas instituciones difundieron un comunicado conjunto en el que detallaron los objetivos de la iniciativa.

Durante la jornada, los dirigentes intercambiaron documentos, diagnósticos y diferentes puntos de vista sobre la situación actual del fútbol nacional. Además, coincidieron en la importancia de generar espacios de diálogo entre los clubes para debatir los problemas del sector con responsabilidad y una perspectiva a largo plazo.

Uno de los ejes centrales fue la necesidad de generar nuevas fuentes de ingresos que permitan fortalecer la economía y el patrimonio de las instituciones. Al mismo tiempo, ambos clubes ratificaron su compromiso con el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y destacaron la función social de las entidades deportivas en la formación y contención de los jóvenes.

Como resultado del encuentro, River y Estudiantes acordaron darle continuidad a esta iniciativa mediante una mesa de trabajo permanente. El objetivo será avanzar en la elaboración de documentos y propuestas vinculadas con aspectos institucionales, deportivos, económicos y organizativos del fútbol argentino.

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Finalmente, las instituciones remarcaron que los clubes tienen un papel fundamental en el fortalecimiento del fútbol nacional y destacaron la necesidad de construir espacios de intercambio que permitan debatir y planificar de manera conjunta su futuro.

Fuente: Infobae.