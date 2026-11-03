Milei enfrenta un escenario internacional marcado por Trump y la llegada del papa León XIV

El presidente Javier Milei construyó parte de su estrategia política y económica sobre una relación estrecha con Donald Trump. El respaldo de Estados Unidos fue determinante para sostener al Gobierno argentino durante momentos de dificultades financieras y también abrió posibilidades para conseguir garantías económicas e impulsar inversiones estratégicas.

Sin embargo, ese vínculo podría enfrentar una prueba importante con las elecciones legislativas de Estados Unidos. Una eventual derrota republicana podría debilitar la posición de Trump y generar consecuencias para sus aliados internacionales. En el caso argentino, también podría complicar la posibilidad de recibir nuevos auxilios financieros ante una eventual emergencia.

El resultado electoral estadounidense también podría influir en el futuro de las corrientes políticas de derecha en América Latina. El liderazgo de Trump representa una referencia para Milei y otros dirigentes de la región. Una pérdida importante de poder del mandatario norteamericano podría favorecer a sectores de derecha más moderados.

En ese contexto, la próxima visita del papa León XIV a la Argentina introduce otra dimensión. El Pontífice llegará a Buenos Aires, Córdoba y Luján con un mensaje vinculado a la solidaridad social, la pobreza y la exclusión. Su pensamiento mantiene diferencias con las posiciones de Trump y Milei, especialmente respecto del rol de la propiedad privada y la responsabilidad social.

La visita también genera expectativas por la convocatoria que podría alcanzar y por su posible impacto en la sociedad argentina. Según una encuesta mencionada en el análisis, el 62% de los consultados tiene una opinión positiva sobre el Papa, mientras que el 11% mantiene una valoración negativa.

Por otra parte, el escenario regional presenta nuevos puntos de tensión. La relación entre Argentina y Brasil atraviesa dificultades luego de la salida de Flavio Bolsonaro hacia Estados Unidos, un episodio que generó cuestionamientos sobre la intervención de funcionarios argentinos y motivó pedidos de explicaciones por parte del Gobierno brasileño.

Publicidad

A esto se suman las discusiones por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, las posibles inversiones extranjeras y las diferencias diplomáticas con Chile en torno al control del Estrecho de Magallanes y la política de defensa argentina.

De esta manera, el Gobierno de Milei enfrenta un escenario complejo, atravesado por sus alianzas internacionales, las tensiones regionales y la llegada de un Papa que podría poner nuevamente en discusión el lugar de la solidaridad y la justicia social en la agenda política.

Fuente: LA NACIÓN – Análisis de Carlos Pagni.