El Partido Vecinal propone eximir del pago de Estacionamiento Medido a los contribuyentes cumplidores del Impuesto Automotor

La iniciativa busca aliviar las complicaciones que el sistema genera a los vecinos en su vida cotidiana y, al mismo tiempo, premiar y fortalecer el incentivo fiscal para quienes mantienen al día el tributo con mayor peso económico en las arcas municipales.

Apoyo al contribuyente y solución a problemas cotidianos

El concejal Guillermo Janeiro remarcó la importancia de no generar trabas innecesarias a quienes cumplen regularmente con sus obligaciones tributarias.

“El Impuesto Automotor es el tributo que más recauda en la órbita municipal. No podemos seguir sumando complicaciones ni cargas burocráticas a los vecinos cumplidores por un estacionamiento medido que pocas veces utilizan, pero que en la práctica les genera serias dificultades para realizar compras en comercios de la zona o, incluso, para estacionar frente a sus propios domicilios. La implementación actual ha demostrado barreras prácticas tanto para los frentistas como para los vecinos en general, y es momento de simplificarles la vida cotidianamente”, sostuvo Janeiro.

Un impacto económico menor frente a un beneficio directo

Por su parte, la concejal Dolores Álvarez fundamentó la viabilidad fiscal de la propuesta comparando las escalas de recaudación municipal.

“Teniendo en cuenta que el Sistema de Estacionamiento Medido no representa ni un 5 % de lo que recauda el Municipio a través del Impuesto Automotor, nos pareció fundamental tomar la decisión de eliminar este cobro para los contribuyentes al día. Es una medida justa para facilitar el día a día del vecino y premiar la conducta responsable del contribuyente cumplidor”, expresó Álvarez.

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Garantía de aplicación efectiva

El proyecto prevé expresamente la obligatoriedad de su cumplimiento por parte del Departamento Ejecutivo Municipal.

Según establece el texto presentado, la bonificación se instrumentará de forma digital mediante la aplicación oficial del SEM. Sin embargo, en caso de existir eventuales inconvenientes técnicos u operativos en el sistema informático, la norma faculta al Ejecutivo a arbitrar de manera obligatoria los medios alternativos necesarios, incluyendo la verificación posterior y la consecuente eliminación o el descargo de las multas, para garantizar que ningún contribuyente al día sufra perjuicios.

Con esta propuesta, el Partido Vecinal busca consolidar una política de incentivo fiscal equitativa y dar respuesta concreta a un reclamo recurrente de la comunidad de Rada Tilly.