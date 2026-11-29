El peronismo de Trelew se reunió el viernes por la noche para intentar evitar una interna y, según publicó La Voz de Chubut, en la mesa apareció un quinto nombre. El diputado nacional Juan Pablo Luque habría planteado que Federico Massoni encabece una eventual candidatura de unidad para disputar la Intendencia en 2027.

Del encuentro participaron los cuatro dirigentes del PJ que aspiran a conducir el municipio: Emanuel Coliñir, Juan Aguilar, Nicanor Rodríguez y Alejandra Vázquez. También estuvieron los diputados nacionales Luque y José Glinski. Según la misma publicación, Coliñir se habría mostrado dispuesto a respaldar a Massoni si su propia postulación no prosperaba. Glinski, en tanto, se habría retirado cuando se puso el nombre sobre la mesa, sin expresar su posición.

Massoni ya anunció que competirá con el GEN

El miércoles, Massoni ratificó en Radio Chubut que buscará la Intendencia con el sello de Generación para un Encuentro Nacional (GEN), el partido que lidera Margarita Stolbizer a nivel nacional. También dijo que cuenta con el respaldo de otros espacios municipales y dejó abierta la posibilidad de conformar un frente electoral.

Por ahora, la propuesta atribuida a Luque sigue en el terreno de las conversaciones. En las fuentes consultadas no hay un anuncio formal del PJ ni del GEN sobre un acuerdo. El intendente Gerardo Merino ya anticipó que Trelew votará el 21 de marzo de 2027, en simultáneo con la provincia. Con ese calendario en marcha, la discusión en el peronismo local es si la unidad se construye alrededor de alguno de sus cuatro precandidatos o si el partido se suma a una postulación que ya tiene otro sello.

Fuentes

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La Voz de Chubut · Reunión del PJ en Trelew

Radio Chubut · Anuncio de Massoni

ADNSUR · Calendario electoral de Trelew