Empecemos por lo importante, para que nadie se ofenda: que el Club Deportivo Roca tenga su cancha de césped sintético es una gran noticia. Los pibes de Rawson se lo merecen, el club se lo merece, y el barro del invierno capitalino ya había cumplido con creces su ciclo histórico. Aplausos de pie. Ahora sí, vamos a lo divertido.

Resulta que en Chubut el césped sintético tiene una propiedad que la ciencia todavía no logra explicar: cambia de naturaleza según dónde se instale. En Comodoro, cuando lo pone el municipio, es derroche, es marketing, es plata que debería ir a otra cosa. Así lo explican, cada vez que tienen micrófono, los concejales que responden al gobernador. Pero alcanza con cargar el mismo rollo verde en un camión, manejar casi 400 kilómetros al norte y descargarlo en Rawson para que, por arte de magia, se transforme en “infraestructura deportiva”, en “salto de calidad”, en Plan Galina. Mismo plástico, misma arena, mismas líneas blancas. Distinto padrino.

Uno imagina la escena en Chubut Deportes: contrato firmado, foto sonriente, y alguien al fondo que pregunta tímidamente: “¿Pero no era que los sintéticos estaban mal?”. Y la respuesta, seca: “Eso es en Comodoro. Acá es inversión”.

Pero el verdadero golazo viene por otro lado. ¿Quién va a proveer, trasladar e instalar el césped de 75 por 106? Bahía Blanca Viviendas, la misma firma que fabricó las casas modulares para las familias del Cerro Hermitte. Sí, esas: las del video que recorrió las redes en pleno temporal, con una chapa de techo levantada por una ráfaga como si fuera un boleto de colectivo. La empresa pasa de las casas al pasto. Diversificación productiva, que le dicen.

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Y acá el mundo del revés da una vuelta más: esas casas no las compró solo el municipio. La provincia también le encargó otro lote a la misma empresa. O sea que no hay contradicción en el proveedor: hay continuidad. La contradicción está en el relato, que se acomoda según quién corte la cinta.

Recomendación técnica para el lunes, cuando arranquen los trabajos: anclen bien cada rollo. En la Patagonia hasta el césped puede salir volando. Y si vuela, ya sabemos cómo se cuenta: si cae en Rawson es gestión; si cae en Comodoro, es desidia.