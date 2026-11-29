María Victoria «Mariví» Das Neves cuestionó a Federico Massoni tras el anuncio de su postulación a la Intendencia de Trelew. «La verdadera Casta rancia chubutense», escribió en su cuenta de X antes de enumerar los espacios políticos con los que, según ella, estuvo vinculado el exministro de Seguridad de Chubut.

En su publicación, Das Neves mencionó a la UCR, Modelo Chubut, el PICH, el Partido Justicialista y Chubut Somos Todos. Cerró la lista con el GEN, el partido que lidera Margarita Stolbizer a nivel nacional y cuyo sello Massoni anunció que usará para competir en 2027.

El GEN y la discusión en el PJ

Massoni ratificó el miércoles en Radio Chubut que buscará la Intendencia por el GEN. Dijo que cuenta con el respaldo de otros partidos municipales y dejó abierta la posibilidad de inscribir un frente electoral.

Después de la publicación de Das Neves, el nombre de Massoni también apareció en la discusión del peronismo trelewense. Según informó La Voz de Chubut, el diputado nacional Juan Pablo Luque habría planteado el viernes por la noche que el exministro encabece una candidatura de unidad para evitar una interna entre los cuatro precandidatos del PJ. Por ahora, esa posibilidad sigue en discusión y el anuncio público de Massoni es que competirá con el GEN.

Fuentes

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La Voz de Chubut · Publicación de Das Neves

Radio Chubut · Anuncio de Massoni

La Voz de Chubut · Reunión del PJ de Trelew