El peronismo chubutense salió del viernes con un comunicado optimista y ninguna definición. Gustavo Fita y Armando Moyano, al frente del Consejo y del Congreso partidario, recibieron a Juan Pablo Luque, Dante Bowen, José Glinski, Omar Burgoa y Nicanor Arbeleche. Hubo, según el parte oficial, un «debate fraterno y militante». No hubo nombre para encabezar la boleta, ni mecanismo para elegirlo, ni fecha para el próximo encuentro. Faltan menos de cuatro meses para el 21 de marzo.

La escena tiene algo de déjà vu. El PJ provincial lleva años administrando su fragmentación con reuniones que sirven más para evitar la ruptura que para construir una candidatura. Esta vez la diferencia es que el reloj corre más rápido y que el rival ya no es solo un gobernador con buena imagen: es un gobernador que se viene quedando, una por una, con piezas que hasta hace poco eran del tablero peronista.

Cinco aspirantes y una sola silla

La reunión del viernes dejó a la vista lo que el comunicado intentó disimular. Bowen ya avisó que, sin acuerdo, irá a una interna y pedirá cambiar el reglamento para abrirla. Glinski admite que una votación partidaria puede ser inevitable. Luque ratifica que quiere la Gobernación, aunque condiciona su candidatura a lo que resuelva el partido. Fita, que preferiría no llegar a las urnas internas, dejó trascender el 10 de enero como fecha posible si la negociación fracasa.

El dato más elocuente de la previa no fue ninguna declaración pública, sino la acusación que circuló desde el entorno de Luque: que Bowen y Glinski funcionan como «caballos de Troya» de una estrategia de división atribuida a Torres. No hay ninguna prueba de esa intervención, y el señalamiento dice más sobre la desconfianza interna que sobre el gobernador. Los sectores de Bowen y Glinski respondieron con una propuesta que es, en el fondo, un pedido de jubilación anticipada para la candidatura provincial de Luque: que vuelva a competir por la intendencia de Comodoro Rivadavia y deje la fórmula a gobernador a uno de ellos.

La jugada tiene lógica territorial —Comodoro es el distrito de mayor peso electoral— pero abre dos discusiones donde había una: quién retiene la ciudad petrolera y quién encabeza la boleta provincial. Los Consejos de Localidad, que días antes habían reclamado por nota que el justicialismo no diera «un espectáculo de división», tienen motivos para seguir preocupados.

La «pata justicialista» del oficialismo

Mientras el PJ discute en Rawson, buena parte del peronismo con votos propios ya decidió dónde jugar. El caso más nítido es Puerto Madryn. Gustavo Sastre, intendente de la segunda ciudad que más pesa en la provincia, anunció hace semanas que está armando «una gran pata justicialista» para integrar el frente de Torres. Su hermano Ricardo, exvicegobernador y exintendente, aparece como el candidato natural a sucederlo, aunque esta semana dijo que todavía no lo definió y que lo importante es darle continuidad al proyecto. En la misma entrevista elogió a Hernán Tórtola, el ministro de Infraestructura, como puente entre las dos gestiones.

Torres, por su parte, viene diciendo lo mismo con distintas palabras: que en Madryn «no se está compitiendo», que nadie le pide afiliación a ningún intendente y que lo que une al frente es «defender lo nuestro». Traducido al idioma electoral: Despierta Chubut no pondría candidato propio contra el sastrismo. Es un acuerdo de mutua conveniencia en el que el gobernador asegura una ciudad clave y los Sastre conservan su territorio con respaldo provincial. A través del partido Primero Chubut, además, los mellizos funcionan como agencia de reclutamiento de otros dirigentes peronistas hacia el oficialismo.

Béliz, la ficha de Trelew

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El otro movimiento es más reciente y menos formal, pero igual de significativo. Alfredo Béliz, el dirigente mercantil que rompió con la conducción de Fita y en 2025 compitió por afuera con La Fuerza del Trabajo Chubutense —con un resultado que en Trelew superó incluso al oficialismo provincial—, compartió el 10 de noviembre el escenario con Torres en la entrega de 29 viviendas a empleados de comercio. No fue una foto casual: el esquema de Chubut Fideicomisos que se estrenó con el gremio de Béliz se presentó como modelo para más de 600 familias en toda la provincia.

Béliz no firmó nada todavía. Pero dejó en claro que está dispuesto a integrar un frente con cualquiera que no se siente con La Libertad Avanza, y no descartó hacerlo con Despierta Chubut, en la misma línea que los Sastre. Para un gobernador que repite que en Chubut «se discute Chubut» y que su frente no tiene nada que ver ni con Cristina ni con Milei, la condición de Béliz no es un obstáculo: es casi una invitación.

El cálculo es transparente. Sin Béliz, al peronismo se le complica recuperar Trelew. Con Béliz del lado oficialista, el PJ no solo pierde una estructura sindical con capacidad de movilización: pierde el argumento de que es la única casa posible para el votante peronista que rechaza el ajuste nacional.

Unidad, ¿para qué?

Ahí está el nudo del problema. El PJ discute la unidad como si fuera un fin en sí mismo, cuando lo que está en juego es otra cosa: qué ofrece el peronismo que no ofrezca ya un frente provincial que se diferencia de Milei, que reparte viviendas con los gremios y que les garantiza a los intendentes peronistas su territorio. Si la respuesta es solo «somos el peronismo», el viernes demostró que ese sello ya no alcanza para retener a quienes tienen votos.

Torres no necesita convocar a cinco precandidatos para sacarse la foto de la amplitud. La va armando de a una, en actos de gestión, sin comunicados sobre debates fraternos. Su riesgo es otro: un frente tan heterogéneo puede volverse difícil de ordenar a la hora de repartir listas, y la sombra de la cooptación —que sus adversarios ya agitan— puede pesar en un electorado que también castiga los acuerdos de cúpula.

Pero ese es un problema para después del 21 de marzo. El del peronismo es de ahora. Cada semana que pasa sin candidato es una semana en la que otro dirigente con territorio mira hacia Fontana 50. La unidad puede estar «cada vez más cerca», como dice el comunicado. La pregunta es si, cuando llegue, quedará alguien para unir.