Una chacra de El Bolsón ofrece alojamiento gratuito a cambio de trabajo: cuáles son los requisitos

Una oportunidad para vivir en contacto con la naturaleza y conocer la Patagonia argentina se encuentra disponible en El Bolsón, donde una chacra de montaña busca voluntarios para colaborar con el mantenimiento del lugar a cambio de alojamiento.

La iniciativa pertenece a Chacra Kremen y se encuentra publicada en la plataforma Worldpackers. El establecimiento combina actividades productivas, alojamiento turístico y trabajos de construcción y mantenimiento en un entorno natural.

La convocatoria está destinada a personas responsables, con iniciativa y predisposición para realizar tareas manuales. No se establece un tiempo mínimo ni máximo de permanencia, por lo que la duración de la experiencia puede variar.

Qué tareas deberán realizar los voluntarios

Quienes se sumen deberán colaborar durante 20 horas semanales con diferentes actividades, de acuerdo con las necesidades del establecimiento y la época del año.

Entre las tareas previstas se encuentran el mantenimiento general de la chacra, la carpintería, las pequeñas reparaciones, la jardinería, la poda y la limpieza de los espacios exteriores.

También deberán participar en actividades de la huerta, la siembra y la cosecha, además de colaborar con el cuidado del gallinero y la limpieza de sectores compartidos, como la cocina, los baños y los dormitorios.

Qué incluye la propuesta

A cambio de su colaboración, los voluntarios tendrán tres días libres por semana y distintas alternativas de alojamiento. Podrán elegir entre una cama en una habitación compartida con otros viajeros, una cama en el cuarto del equipo o una carpa en un espacio de campamento.

Además, tendrán acceso a una cocina equipada para preparar sus propias comidas y a internet de alta velocidad. El establecimiento también dispone de un espacio destinado a quienes necesiten trabajar de manera remota durante su estadía.

Sin embargo, hay gastos que no están cubiertos por la propuesta. Los pasajes, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, en caso de corresponder, deberán ser abonados por cada participante. La gratuidad, por lo tanto, corresponde principalmente al alojamiento.

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Cuáles son los requisitos para inscribirse

La convocatoria establece algunas condiciones para quienes quieran participar:

Tener entre 20 y 50 años.

Hablar español con fluidez.

Contar con conocimientos básicos de inglés.

Poder postularse de manera individual, en pareja o junto a otra persona.

También será necesario respetar las normas de convivencia del establecimiento. Entre ellas, cuidar las instalaciones y las herramientas, mantener limpios los espacios comunes después de utilizarlos y comunicar cualquier inconveniente o rotura.

La organización propone mantener una comunicación fluida con los voluntarios, incluso mediante reuniones semanales para compartir dudas e ideas. El incumplimiento reiterado de las reglas puede derivar en la finalización de la experiencia.

Cómo postularse

Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria a través de Worldpackers, la plataforma donde se encuentra publicada la propuesta de Chacra Kremen. Allí deberán ingresar a la publicación y completar los datos solicitados para presentar su postulación.

La iniciativa se presenta como una alternativa para quienes desean conocer la Patagonia, disfrutar de un entorno natural y adquirir una experiencia de intercambio, teniendo en cuenta que el alojamiento se obtiene a cambio de horas de trabajo.

Fuente: Infobae.