Balmaceda estrena terminal internacional y abre nuevas oportunidades de conexión para la Patagonia

La Patagonia chilena acaba de sumar una infraestructura estratégica para mejorar su conectividad. El Aeropuerto de Balmaceda, principal puerta de entrada aérea a la Región de Aysén, comenzó a operar oficialmente su nueva terminal de pasajeros con categoría internacional, luego de completar el período de marcha blanca.

La puesta en funcionamiento se concretó el lunes 5 de octubre y estuvo acompañada por autoridades del Gobierno de Chile. Uno de los momentos simbólicos de la jornada fue la llegada del vuelo LATAM 282, procedente de Santiago, ya utilizando las nuevas instalaciones.

La obra demandó una inversión superior a los US$50 millones y representa un salto considerable respecto de la infraestructura que tenía hasta ahora el aeropuerto.

Una terminal de más de 12.000 metros cuadrados

El nuevo edificio cuenta con 12.391 metros cuadrados y fue diseñado para incrementar la capacidad de atención de pasajeros y aeronaves.

Entre las principales incorporaciones aparecen cinco puentes de embarque, seis posiciones para aeronaves, nuevos espacios destinados a la aviación y alrededor de 100 estacionamientos para vehículos.

Uno de los cambios más importantes se registra precisamente en las mangas de embarque: el aeropuerto pasó de dos a cinco, lo que representa un incremento del 250%.

Pero la ampliación no solamente apunta a recibir más pasajeros.

La nueva infraestructura incorpora sistemas destinados a disminuir el impacto que tienen las condiciones meteorológicas adversas sobre las operaciones. Se trata de un aspecto particularmente importante en una región donde el clima puede provocar demoras y cancelaciones, afectando una conectividad aérea que para muchos habitantes resulta esencial.

La importancia de convertirse en aeropuerto internacional

La nueva categoría abre un escenario diferente para Balmaceda.

Hasta ahora, la conexión aérea de Aysén estuvo fundamentalmente vinculada con vuelos domésticos dentro de Chile. Contar con infraestructura y categoría internacional amplía las posibilidades de pensar a futuro en nuevas rutas y conexiones regionales.

Eso podría convertirse también en una herramienta importante para el turismo.

Aysén es uno de los grandes destinos naturales de la Patagonia chilena y tiene una fuerte vinculación terrestre con Argentina. El crecimiento del aeropuerto puede fortalecer el ingreso de visitantes y facilitar circuitos turísticos que combinen destinos de ambos lados de la Cordillera.

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Una oportunidad que también mira hacia Argentina

La noticia no debería pasar inadvertida en la Patagonia argentina.

Balmaceda se encuentra relativamente cerca de la frontera y su crecimiento puede resultar especialmente interesante para localidades del noroeste de Santa Cruz, entre ellas Los Antiguos, además de otros destinos vinculados con los corredores turísticos fronterizos.

Una mayor conectividad aérea desde Aysén podría generar en el futuro nuevas alternativas de acceso para viajeros internacionales que pretendan recorrer ambos lados de la Patagonia.

La posibilidad dependerá, naturalmente, de las rutas internacionales que efectivamente puedan incorporarse y de cómo evolucione la integración fronteriza y turística entre Chile y Argentina.

Pero la infraestructura ya está.

La conectividad como política de desarrollo

La inversión realizada en Balmaceda vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a toda la Patagonia: las distancias convierten a la conectividad en una cuestión estratégica y no solamente en un servicio de transporte.

Aeropuertos, rutas y pasos fronterizos condicionan directamente las posibilidades de crecimiento turístico, comercial y productivo de territorios separados por enormes distancias de los principales centros urbanos.

Con más de US$50 millones invertidos, una terminal de más de 12.000 metros cuadrados y capacidad para operaciones internacionales, Aysén acaba de dar un paso importante.

Ahora habrá que observar cuál será el próximo: qué nuevas rutas podrá captar Balmaceda y hasta dónde esta nueva puerta aérea de la Patagonia chilena puede transformarse también en una oportunidad de integración con Argentina.

Fuente: Diario Regional Aysén.