Gimnasia arrancó con intensidad, pero San Lorenzo se quedó con el triunfo en su debut

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia comenzó su camino en una nueva temporada de la Liga Nacional con una buena muestra de intensidad y juego colectivo. Si bien no pudo quedarse con la victoria ante San Lorenzo, el equipo patagónico mostró un buen nivel durante varios pasajes del encuentro y llegó a ser protagonista en el marcador.

El partido se disputó en el Polideportivo Pando, donde San Lorenzo tuvo su estreno en la competencia, acompañado por una gran cantidad de público y con los regresos de Nicolás “Penka” Aguirre, Marcos Mata y Gonzalo García.

Desde el inicio, el conjunto dirigido por Pablo Favarel salió decidido y consiguió un parcial de 6-0 gracias a una buena circulación de pelota. El Ciclón logró recuperarse e igualó el marcador en 10, para luego pasar al frente tras ajustar su defensa.

Sin embargo, Gimnasia volvió a tomar el control y se adelantó 22-20. Con un buen pasaje de juego, el Verde amplió la diferencia hasta llegar a seis puntos de ventaja (32-26). En el cierre de la primera mitad, San Lorenzo achicó distancias y se fue al descanso apenas dos puntos abajo: 40-38.

En el segundo tiempo, el equipo local mejoró su rendimiento defensivo y encontró efectividad en ataque para revertir el resultado y ponerse 43-40 arriba. A partir de allí, San Lorenzo consiguió ampliar la diferencia y cerró el tercer cuarto con una ventaja de 67-54.

Publicidad

Durante los últimos diez minutos, el Ciclón manejó los tiempos del partido, aprovechó sus oportunidades y terminó sellando la victoria por 89-73. Raynere Thornton fue el máximo anotador de San Lorenzo, con 15 puntos.

Pese al resultado, Gimnasia dejó pasajes positivos en su presentación y ahora buscará seguir creciendo, ajustar detalles y sostener su identidad de juego en los próximos compromisos. El Verde vuelve a representar a Comodoro Rivadavia y a toda la Patagonia en la máxima categoría del básquet argentino.

Fuente: La Liga Nacional de Básquet