Alarma por una ola de robos en Rada Tilly: entraderas, motos robadas y vecinos que reclaman mayor seguridad

La inseguridad vuelve a instalarse en el centro de la preocupación de los vecinos de Rada Tilly. En los últimos días se conocieron distintos episodios delictivos, entre ellos un intento de ingreso a una vivienda habitada en plena costanera y el robo de una motocicleta en el barrio Solares del Marqués.

Los hechos generan inquietud en una ciudad que históricamente se caracterizó por su tranquilidad y donde cada vez son más los vecinos que expresan su preocupación a través de las redes sociales.

Robaron una moto en Solares del Marqués

Uno de los últimos episodios fue denunciado por una vecina a través de su cuenta de Instagram, donde relató que delincuentes ingresaron a su propiedad y se llevaron una motocicleta Honda.

“Entraron y nos robaron esta moto ayer viernes, nadie vio nada, ni se puede hacer nada”, expresó en su publicación.

Pero hubo otro dato que llamó especialmente la atención. Según aseguró la damnificada, los propios efectivos policiales le habrían informado que se trataba de la cuarta motocicleta robada durante la misma semana.

La cifra, que todavía requiere confirmación oficial, refleja la preocupación que existe entre quienes sufrieron estos hechos.

La vecina también publicó un segundo mensaje en el que cuestionó que las víctimas deban asumir la responsabilidad de protegerse frente a la delincuencia.

“Vivo hace 50 años acá y nunca digo nada. Robo es robo”, manifestó, visiblemente indignada.

Intentaron ingresar a la vivienda de una mujer mayor

Otro episodio ocurrió en el sector 26 de la costanera, cuando desconocidos intentaron ingresar por la parte trasera de una vivienda donde se encontraba una mujer mayor acompañada por dos cuidadoras.

Según relató la familia, los sospechosos forzaron una puerta y dañaron un mosquitero, pero la rápida reacción de las acompañantes impidió que ingresaran.

Las mujeres aseguraron el acceso y dieron aviso a la Policía a través del 101.

“La escucharon a mi mamá con sus cuidadoras y por suerte solo rompieron el mosquitero de una puerta. Si no avisaban, se metían”, contó la hija de la propietaria.

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Las cámaras de seguridad de la zona habrían registrado un Fiat Cronos gris con dos ocupantes circulando por la costanera antes y después del episodio.

Otros hechos y una preocupación creciente

A estos casos se suma otro intento de robo denunciado días atrás en las inmediaciones del edificio Caricias del Mar, donde dos hombres habrían intentado ingresar a una propiedad habitada.

Si bien no existe información oficial que permita establecer una relación entre estos episodios, su reiteración en un período reducido genera preocupación entre los residentes.

¿Qué está pasando con la seguridad en Rada Tilly?

Los últimos hechos vuelven a poner en discusión la necesidad de reforzar la prevención del delito, los patrullajes y los controles policiales en los diferentes barrios.

También plantean interrogantes sobre la coordinación entre las autoridades municipales y las fuerzas de seguridad provinciales.

Rada Tilly fue durante décadas sinónimo de tranquilidad. Sin embargo, los testimonios de vecinos que denuncian robos e intentos de ingreso a sus viviendas muestran una preocupación que merece ser atendida.

¿Son suficientes las medidas de prevención? ¿Hace falta mayor presencia policial en las calles? ¿Qué respuestas están recibiendo los vecinos que denuncian estos hechos?

Mientras se esperan datos oficiales que permitan dimensionar la evolución del delito en la ciudad, crece el reclamo por medidas concretas.

¿Vos también notás un aumento de la inseguridad en Rada Tilly? ¿Creés que hay suficiente presencia policial en los barrios?