PAE anuncia shale en Cerro Dragón, pero los números siguen bajo llave

21 de octubre de 2026

El anuncio de Pan American Energy (PAE) en la AOG Patagonia 2026 llegó presentado como una revelación. Durante el panel de CEOs, Marcos Bulgheroni contó que la compañía produce shale gas en Cerro Dragón desde hace más de 18 meses, algo que hasta ahora no se había difundido. La frase tuvo efecto escénico, pero no había tanto secreto: en abril de 2025, PAE ya había reconvertido Cerro Dragón en una concesión no convencional tras verificar shale gas en la formación D-129.

Lo nuevo de esta semana no es el hallazgo. Lo nuevo es la confesión de que los resultados todavía no alcanzan.

¿Es real o es solo un anuncio?

Es real: hay pozos, fracturas y producción. El primer pozo se perforó con una rama lateral de 1.500 metros y 25 etapas de fractura. El segundo comenzó a perforarse en noviembre de 2025 con un equipo DLS-160 traído del exterior, con una rama horizontal proyectada de 3.000 metros y unas 50 etapas previstas. El tercero ya está perforado y de él se extrajeron coronas para estudiar la roca. El próximo paso será una rama lateral de 2.000 metros.

Pero producir no es lo mismo que desarrollar. El propio CEO reconoció que la productividad no es la que la empresa quisiera y que el resultado, aunque abre una posibilidad interesante, todavía no es suficiente. Tampoco hay caudales oficiales públicos: circularon cifras optimistas en algunos portales, pero la compañía no las respalda abiertamente.

¿Con cuántos equipos?

Con uno. La cuenca no tiene equipos aptos para ramas laterales largas, por lo que deben traerse desde Vaca Muerta o importarse. El plan declarado contempla un solo perforador para el objetivo no convencional.

Son tres pozos en unos dos años, dentro de un piloto de cinco pozos pensado para validar la formación a lo largo de cinco años. Es una fase experimental, sin ambigüedad.

El punto incómodo

El anuncio no es neutro. A cambio de un piloto de unos US$ 250 millones, el área obtuvo una concesión no convencional por 35 años, prorrogable por otros diez. Es un activo regulatorio enorme frente a un compromiso acotado. A eso se suma la necesidad política de Chubut de mostrar un horizonte ante el declive de sus campos maduros.

También pesa la economía. Cada pozo en la formación D-129 cuesta bastante más que uno en Vaca Muerta: PAE informó US$ 40 millones para el segundo pozo del piloto. Y lo que se extrae es gas húmedo, en un país que, según el propio Bulgheroni, pasa de la escasez a la abundancia de gas. Competir con el gas neuquino a ese costo es el verdadero desafío.

¿Estamos como Vaca Muerta en 2007?

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La comparación la hizo el propio CEO: “Estamos en Vaca Muerta en 2007, 2008, 2009”.

La comparación sirve a medias. En un sentido, la D-129 está más avanzada: en 2007 nadie había perforado pozos horizontales multifracturados en Vaca Muerta, mientras que acá ya hay tres. En otro sentido, está más atrás.

Vaca Muerta tenía una extensión y un espesor que atrajeron a muchos operadores apenas se probó. La D-129 tiene intervalos de entre 70 y 150 metros, un solo operador y una productividad que la propia empresa considera insuficiente.

Bulgheroni lo admitió: no será Vaca Muerta, ni mejor ni peor.

La pregunta que queda

Una lectura justa es que estamos en la etapa de prueba de concepto, que puede terminar en una cuenca nueva o en un capítulo técnico interesante. Pero el anuncio deja una pregunta abierta.

Si PAE produce shale gas desde hace casi dos años, ¿por qué nadie conoce un solo caudal oficial, una curva de declive o un costo por pozo actualizado?

La provincia otorgó una concesión no convencional de hasta 45 años antes de que el piloto demostrara rentabilidad. Si la D-129 no rinde, la empresa igual se queda con esa concesión. Y si rinde, ¿cuánto de ese gas llegará a Chubut como trabajo y regalías, y cuánto viajará a los barcos de GNL frente a la costa rionegrina?

Hasta que los datos se publiquen, el shale del Golfo San Jorge es menos una cuenca que una promesa. Y las promesas, en esta industria, suelen tener plazos más largos que los mandatos.

Fuentes: Eolo Media (21/10/2026), La Opinión Austral y ArgenPorts (cobertura AOG Patagonia 2026); Shale24 (mayo de 2026); Diario Crónica y ADNSUR (octubre de 2025); El Patagónico, La Nación y +e (abril de 2025).