Galuccio impulsa una nueva oportunidad para Vaca Muerta: instalar centros de datos para la inteligencia artificial

Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista Energy, propuso aprovechar la capacidad energética de Vaca Muerta para impulsar la instalación de centros de datos en Argentina, en un contexto de crecimiento acelerado de la inteligencia artificial (IA).

La iniciativa fue planteada durante el encuentro “Argentina at Silicon Valley”, donde el empresario dialogó con el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, sobre las oportunidades que surgen de la relación entre la industria energética y el desarrollo tecnológico.

Durante su exposición, Galuccio estimó que en los próximos diez años el mundo necesitará alrededor de 5.000 nuevos centros de datos y 250 gigavatios (GW) adicionales de capacidad. Además, señaló que la demanda de energía vinculada con la infraestructura digital podría multiplicarse por cuatro hacia 2050.

En ese escenario, sostuvo que Argentina cuenta con condiciones para convertirse en un actor relevante, gracias a sus recursos energéticos, la estabilidad del suministro y su ubicación geográfica, alejada de zonas de conflictos bélicos.

La energía de Vaca Muerta como ventaja competitiva

Para el ejecutivo, instalar centros de datos cerca de las cuencas productoras de hidrocarburos permitiría aprovechar la disponibilidad de gas y electricidad, dos recursos fundamentales para el funcionamiento de estas instalaciones.

Galuccio también destacó la diferencia de costos entre transportar energía y transmitir información. Según explicó, trasladar datos puede resultar entre un 90% y un 99% más económico que transportar gas o electricidad.

Bajo esa lógica, planteó la posibilidad de acercar la infraestructura informática a las regiones productoras de energía y enviar los datos digitalmente hacia los mercados donde se necesitan.

La propuesta abriría una alternativa para diversificar el aprovechamiento de Vaca Muerta, más allá de la producción y exportación de petróleo y gas, mediante inversiones vinculadas con la inteligencia artificial, el almacenamiento de información y el procesamiento de datos.

Inversiones y desarrollo tecnológico

Galuccio destacó que durante 2025 Argentina produjo energía equivalente al 140% de sus necesidades, frente al 114% registrado en 2023. También recordó que entre 2013 y 2025 se invirtieron alrededor de 80.000 millones de dólares en Vaca Muerta.

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A estos factores sumó la calidad geológica de la formación neuquina y la disponibilidad de trabajadores y profesionales especializados, desarrollados a partir del crecimiento de la industria hidrocarburífera.

El empresario señaló, además, que la relación entre energía e inteligencia artificial funciona en ambos sentidos: mientras la expansión de la IA exige cada vez más electricidad, estas tecnologías también pueden contribuir a mejorar la eficiencia de la producción energética mediante la automatización y la robótica.

La innovación en las operaciones de Vista

Durante el encuentro, Galuccio repasó distintas iniciativas implementadas por Vista para reducir costos y mejorar la productividad en Vaca Muerta. Entre ellas mencionó el desarrollo de arena local, la incorporación de arena húmeda (wet sand) y la electrificación de equipos de perforación.

También destacó el uso de una compresora de gas natural electrificada y la incorporación de fuentes renovables para abastecer determinados equipos.

Según explicó, innovar no implica necesariamente incorporar tecnologías cada vez más complejas, sino encontrar nuevas formas de resolver problemas operativos y mejorar los resultados.

Con el crecimiento de la demanda energética mundial impulsada por la inteligencia artificial, Galuccio planteó que Vaca Muerta podría sumar una nueva oportunidad de desarrollo: atraer infraestructura digital que aproveche la energía disponible en origen y contribuya a posicionar a Argentina dentro de la expansión global de los centros de datos.

Fuente: InfoEnergía.