Los que sostienen la cuenca y nadie mira

Cada vez que se habla de petróleo en la Argentina, la conversación se reduce a un puñado de nombres: las operadoras, los barriles por día y las inversiones anunciadas en dólares con muchos ceros. Pocas veces aparece quien efectivamente hace el trabajo: el taller metalúrgico que repara bombas a las tres de la mañana, la empresa de transporte que mueve agua y arena por rutas destrozadas o el servicio de mantenimiento que tiene a cuarenta familias pendientes de que el contrato se renueve. Son las pymes contratistas y, sin ellas, la industria simplemente no funciona.

Sin embargo, esa centralidad operativa no se traduce en poder de negociación. Al contrario: la relación entre operadoras y proveedores locales es uno de los vínculos más asimétricos de la economía patagónica. Y esa asimetría se manifiesta de forma distinta, pero igual de dañina, en cada una de las tres cuencas.

Vaca Muerta: crecer sin aire

En Neuquén, el problema no es la falta de actividad, sino la forma en que se distribuye. La formación vive un ciclo de expansión que debería ser una oportunidad histórica para el entramado pyme, pero la realidad es más áspera. Los plazos de pago de 90, 120 o más días obligan a empresas chicas a financiar, con su propio capital de trabajo, la operación de compañías infinitamente más grandes. En un país donde el crédito es caro y escaso, eso equivale a trasladarle a la pyme el costo financiero del negocio.

A eso se suma la competencia desigual con las grandes multinacionales de servicios, que llegan con respaldo financiero, equipamiento importado y la posibilidad de ofrecer paquetes integrales que dejan afuera al proveedor regional. Los esquemas de incentivo a las grandes inversiones, pensados para atraer capital, no tienen un equivalente para quien tiene que comprar un camión o renovar una herramienta. El resultado es paradójico: la cuenca que más crece es también aquella donde muchas pymes sienten que corren detrás de un tren que no las espera.

Golfo San Jorge: pagar el costo de la retirada

En la cuenca madura del Golfo San Jorge, la ecuación es inversa. Aquí el problema es la contracción. La salida de YPF de los campos convencionales, el traspaso de áreas a nuevos operadores y la caída del precio internacional del crudo derivaron en una ola de renegociaciones donde la variable de ajuste siempre es la misma: la tarifa del contratista.

Las pymes de Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y Sarmiento conocen bien el mecanismo. Llega la nota pidiendo una rebaja del 10, 15 o 20 por ciento; si no se acepta, el contrato se licita de nuevo o directamente se suspende. Mientras tanto, los costos laborales, los insumos dolarizados y los impuestos siguen su curso. Hay empresas con treinta o cuarenta años de historia en la cuenca que hoy discuten su supervivencia y, con ellas, miles de puestos de trabajo calificados que costó décadas formar.

La transición de operadores debería ser una oportunidad para reactivar campos subexplotados. Pero si los nuevos dueños de las áreas llegan con la lógica exclusiva de reducir costos a cualquier precio, lo que se estará reactivando no es la producción, sino la precarización.

Santa Cruz: la deuda como herencia

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En Santa Cruz, la situación tiene un agravante: las deudas impagas. La reconfiguración de las áreas en el norte de la provincia dejó a numerosas pymes con facturas atrasadas, contratos en suspenso y una incertidumbre absoluta sobre quién responde por lo adeudado. Cuando una operadora se retira y otra asume, el proveedor local queda atrapado en un limbo donde nadie se hace cargo del pasado.

Para las empresas pequeñas, una deuda de algunos meses no es un problema contable: es la diferencia entre pagar sueldos o cerrar. Y cuando cierra una pyme en una localidad como Pico Truncado, Las Heras o Cañadón Seco, no se pierde solo una empresa; se pierde parte del tejido económico de un pueblo entero.

Lo que hace falta

Defender a las pymes contratistas no significa oponerse a la inversión ni desconocer que la industria necesita ser competitiva. Significa entender que la competitividad no puede construirse exclusivamente sobre la espalda del eslabón más débil.

Hay herramientas concretas: plazos de pago razonables y exigibles, que no conviertan al proveedor en financista involuntario; leyes de compre local que se cumplan y se controlen, y que no figuren solo en los discursos de inauguración; mecanismos de garantía para que, en cada traspaso de áreas, las deudas con proveedores queden saldadas antes de que el nuevo operador asuma; líneas de crédito productivo específicas para la cadena de valor energética; y, sobre todo, mesas de negociación donde las cámaras empresarias regionales tengan una voz real frente a las operadoras, con el Estado provincial cumpliendo su rol de árbitro y no de espectador.

Las provincias petroleras tienen en esto una responsabilidad indelegable. Son las titulares del recurso, las que otorgan concesiones y prórrogas, las que pueden y deben condicionar esos beneficios a un trato justo con el entramado productivo local.

La pregunta de fondo es qué tipo de desarrollo queremos para la Patagonia. Uno en el que la renta petrolera se exporta y la región se queda con los pozos agotados y los galpones vacíos, o uno en el que cada barril deja detrás empresas locales más fuertes, empleo calificado y capacidades que perduren más allá del ciclo de precios.

Las pymes contratistas son la respuesta a esa pregunta. Ya es hora de que alguien las escuche.