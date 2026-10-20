Washington gana protagonismo en las decisiones económicas y estratégicas de la Argentina

La relación entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Donald Trump está generando un escenario en el que Estados Unidos adquiere cada vez más influencia sobre sectores estratégicos de la economía argentina. Detrás del respaldo político y financiero norteamericano, diferentes empresas buscan posicionarse en negocios vinculados con los recursos naturales, la energía y la industria.

Durante su reciente visita a Washington, Milei no llegó a reunirse con Trump, pero mantuvo en agenda contactos relevantes para el sector empresarial, entre ellos Harold Hamm, fundador de Continental Resources y uno de los empresarios petroleros más influyentes de Estados Unidos.

En agosto, la compañía de Hamm adquirió el 50% de Phoenix Global Resources y anunció inversiones superiores a los US$4.000 millones en Vaca Muerta. La empresa estaba controlada por Mercuria y tenía entre sus accionistas minoritarios al empresario José Luis Manzano, exministro del Interior.

El interés por los minerales argentinos

Manzano y sus compañías intensificaron sus gestiones en Estados Unidos para impulsar proyectos comerciales. Desde abril de 2024, contrataron servicios de lobby por más de US$615.000 con el objetivo de presentar sus propuestas ante organismos de la administración Trump.

Entre sus intereses se encuentra la comercialización de minerales críticos, especialmente el cobre. Estas gestiones también alcanzaron a Minera Aguilar, con yacimientos en Jujuy.

La importancia de estos recursos va más allá de su valor económico: Estados Unidos los considera fundamentales para su industria militar, el desarrollo tecnológico y la transición energética, en un contexto de competencia internacional con China.

En ese escenario, la minera BHP también busca posicionar sus proyectos argentinos dentro de las prioridades estratégicas estadounidenses. Su director ejecutivo, Mike Henry, encabezó gestiones para incorporar iniciativas locales a la agenda de seguridad de suministro, infraestructura y financiamiento de Washington.

En enero de 2025, BHP invirtió US$2.000 millones para quedarse con el 50% del proyecto Vicuña, ubicado en San Juan y destinado principalmente a la extracción de cobre. A fines de abril, Estados Unidos retiró a la Argentina de una lista de vigilancia prioritaria en la que había permanecido durante tres décadas.

Medicamentos e inversiones en investigación

Otro sector que forma parte de las conversaciones es el farmacéutico. El presidente Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, recibieron a representantes de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que agrupa a laboratorios internacionales.

Durante ese encuentro se anunció una inversión acumulada de US$8.000 millones en investigación clínica para los próximos seis años.

El objetivo de estas iniciativas es ampliar las oportunidades de inversión, aunque también refleja la importancia que adquieren los intereses empresariales en las relaciones entre ambos países.

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La influencia estadounidense en otros negocios

El caso de Impsa, empresa metalúrgica fundada por la familia Pescarmona y actualmente controlada por la estadounidense Arc Energy, muestra otra dimensión de esta relación.

Tras la intervención militar estadounidense en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, la compañía necesitó autorización de Washington para negociar la finalización de las centrales hidroeléctricas Tocoma y Macagua.

Las gestiones involucraron al Departamento de Estado y a la Oficina Ejecutiva del Presidente. Además, las licencias otorgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro establecieron condiciones específicas: contratos sujetos a legislación estadounidense, pagos a través de cuentas indicadas por el Tesoro e informes de las operaciones a los departamentos de Estado y Energía.

El sector nuclear, otra prioridad

La influencia de Estados Unidos también apareció durante las negociaciones financieras de 2025. Mientras el Gobierno argentino acordaba con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, un swap por US$20.000 millones para contener la presión sobre el peso, Washington manifestó su interés en que empresas estadounidenses participaran del negocio nuclear argentino y en limitar la presencia china en sectores estratégicos.

En ese contexto, el estadounidense-iraní Hamid Ansari impulsa la construcción de un reactor nuclear en el complejo donde funcionan Atucha I y II.

La influencia norteamericana también alcanzó al ámbito político. Cristina Kirchner contrató una agencia internacional para difundir su caso luego de presentar ante las Naciones Unidas un reclamo relacionado con su condena. La consultora elegida terminó registrada ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De esta manera, las negociaciones empresariales, financieras y políticas muestran que Washington ocupa un lugar cada vez más relevante en el futuro económico argentino. Los acuerdos pueden abrir oportunidades de inversión, pero también ponen en juego intereses estratégicos que exceden el intercambio comercial entre ambos países.

Fuente: LA NACION, nota de Pablo Fernández Blanco.