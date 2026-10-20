La tensión internacional y la economía ponen a prueba al Gobierno de Milei

La situación internacional atraviesa un período de incertidumbre que repercute directamente en la economía argentina y en el escenario político del gobierno de Javier Milei. En su análisis, el periodista Carlos Pagni examina cómo las guerras, el aumento de los combustibles y las tensiones diplomáticas condicionan las decisiones de los principales actores políticos y económicos.

Los conflictos internacionales y su impacto económico

Las guerras entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y entre Rusia y Ucrania, continúan sin una solución definitiva. La falta de acuerdos mantiene la preocupación por el abastecimiento energético y la evolución de los precios del petróleo.

En Estados Unidos, el encarecimiento de los combustibles representa un desafío para Donald Trump, especialmente ante las elecciones legislativas. A su vez, el acercamiento del mandatario estadounidense a Vladimir Putin genera interrogantes sobre el rumbo de la política internacional.

Europa también enfrenta dificultades por las protestas sociales, la pérdida del poder adquisitivo y los ajustes fiscales. A estos problemas se suma la presión de Washington para que los países europeos asuman una mayor parte del financiamiento de su propia defensa.

El escenario genera preocupación en los mercados financieros. Jamie Dimon, presidente de JPMorgan, advirtió sobre los riesgos de una posible crisis internacional, vinculada al endeudamiento, el encarecimiento del crédito y las inversiones tecnológicas.

Inflación y desconfianza en la Argentina

En el plano local, el contexto mundial representa un obstáculo para el programa económico de Milei. Según los datos citados por Pagni, el índice de precios mayoristas registró un incremento del 3,2% en septiembre, con una incidencia de los aumentos de los combustibles y el gas.

A pesar del crecimiento de las exportaciones energéticas y de las perspectivas favorables para el sector, el riesgo país volvió a subir. El indicador pasó de 592 a 648 puntos básicos entre el 9 y el 20 de octubre, mientras que otros países de la región registraron variaciones menores.

Para el periodista, esta diferencia refleja las dudas de los inversores sobre la capacidad argentina para afrontar sus compromisos financieros. Entre los factores que generan incertidumbre aparecen el panorama electoral, el atraso cambiario y la sostenibilidad del programa económico.

La situación social también ocupa un lugar central. Un relevamiento de Casa Tres, dirigido por Mora Jozami, ubicó a la economía general como la principal preocupación de los encuestados, con un 22%. Los bajos salarios y el desempleo alcanzaron un 15% cada uno.

En este contexto, las declaraciones de Milei sobre las dificultades de los argentinos para llegar a fin de mes abrieron una discusión sobre el poder adquisitivo y la percepción de la situación económica. Según el análisis, el malestar social también puede aumentar la atención sobre las denuncias de corrupción que involucran al Gobierno.

Malvinas y las nuevas tensiones diplomáticas

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Otro de los ejes centrales es el proyecto de ley relacionado con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La iniciativa busca establecer sanciones contra las empresas que exploten recursos en las aguas reclamadas por la Argentina y contra quienes faciliten esas operaciones.

La propuesta genera interrogantes por sus posibles consecuencias para compañías petroleras, entidades financieras y empresas de servicios internacionales. También despierta preocupación en Estados Unidos, debido a la posibilidad de que las medidas alcancen a firmas vinculadas con ese país.

El debate se extiende a la relación con Chile por el viaje previsto del buque Danstar desde Valparaíso hacia Malvinas. Mientras desde el país vecino sostienen que transportará mercadería para los habitantes de las islas, en la Argentina existen dudas sobre un posible traslado de insumos destinados a la actividad petrolera.

Las diferencias reavivaron las discusiones diplomáticas y parlamentarias, con propuestas de sectores opositores para revisar acuerdos comerciales y de inversión con Chile.

Pagni también cuestiona el enfoque de seguridad nacional que acompaña la iniciativa sobre Malvinas. Según su interpretación, algunas disposiciones podrían ampliar las facultades de intervención judicial y abrir discusiones sobre la libertad de expresión y la participación extranjera en la política argentina.

Un peronismo que busca recuperar protagonismo

En paralelo, el Partido Justicialista comienza a endurecer su posición frente al Gobierno, en medio de las discusiones por los salarios, las políticas sociales y las iniciativas legislativas.

Sin embargo, el análisis plantea dudas sobre la capacidad del espacio para renovarse después de la gestión de Alberto Fernández. Axel Kicillof y Sergio Massa aparecen como dos de las principales figuras con proyección electoral, mientras continúa la incertidumbre sobre el futuro liderazgo del partido.

La combinación de conflictos internacionales, dificultades económicas, disputas por Malvinas y tensiones políticas configura un escenario complejo para la Argentina. En ese contexto, la falta de una renovación clara del peronismo podría convertirse en una ventaja electoral para Milei de cara a los próximos comicios.

Fuente: LA NACIÓN. Análisis de Carlos Pagni.