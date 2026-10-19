Milei busca respaldo de Estados Unidos mientras crecen las dudas sobre la economía argentina

El presidente Javier Milei recibió nuevas muestras de respaldo durante su reciente visita a Estados Unidos, donde el Gobierno de Donald Trump busca profundizar la relación estratégica con la Argentina. Sin embargo, detrás del optimismo por las inversiones y los acuerdos comerciales, también aparecen preocupaciones por la situación económica y las perspectivas electorales del oficialismo.

Washington considera a la Argentina un socio importante para desarrollar negocios vinculados con la energía, la minería, los minerales críticos y la infraestructura. La continuidad del proyecto económico de Milei es vista como un factor clave para aprovechar esas oportunidades, especialmente de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En contraste, los mercados financieros de Nueva York mantienen una postura más cautelosa. Las dudas sobre el futuro político del Gobierno y los indicadores económicos generan incertidumbre entre los inversores, en un contexto marcado por la desaceleración de la actividad y la caída del consumo.

Durante su exposición ante empresarios de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Milei reconoció que el proceso de recuperación económica implica dificultades y que sus resultados no serán inmediatos. También expresó su expectativa de ratificar el rumbo del Gobierno en las próximas elecciones y alcanzar una etapa de mayor crecimiento.

El respaldo internacional y los desafíos económicos

La preocupación por la evolución de la economía argentina también llegó a los sectores diplomáticos y empresariales vinculados con Estados Unidos. Algunos representantes consideran necesario que el Gobierno adopte medidas que permitan reactivar la actividad y acompañar las dificultades que atraviesan distintos sectores.

En ese escenario, el Fondo Monetario Internacional (FMI) analiza alternativas que podrían darle mayor margen de acción al Gobierno ante eventuales incumplimientos de las metas acordadas. Entre las posibilidades mencionadas se encuentran una dispensa excepcional y una eventual flexibilización de los objetivos fiscales para el próximo año.

La discusión también involucra al ministro de Economía, Luis Caputo, quien buscaría impulsar medidas para favorecer la recuperación económica y ampliar los acuerdos con los gobernadores. Por su parte, Javier Milei y Karina Milei mantienen una posición más rígida respecto de posibles cambios en el programa económico y de la negociación política con las provincias.

En paralelo, entre los inversores se evalúan distintas alternativas para fortalecer el programa económico, como acceder a financiamiento en los mercados internacionales o permitir una mayor flexibilidad cambiaria.

Los acuerdos con Washington y la cuestión Malvinas

La relación entre ambos países avanzó durante los últimos meses mediante iniciativas comerciales, acuerdos sobre minerales críticos y proyectos vinculados con infraestructura y energía. La administración estadounidense busca acelerar inversiones para que sus resultados puedan percibirse antes de las elecciones argentinas.

En ese marco, funcionarios estadounidenses tienen previsto visitar Buenos Aires para continuar las conversaciones bilaterales. El vicepresidente J. D. Vance también figura entre las autoridades que podrían viajar al país en noviembre.

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Sin embargo, la discusión por la soberanía de las Islas Malvinas introdujo un punto de tensión. El proyecto de Ley de Soberanía enviado al Congreso contempla sanciones para empresas que presten determinados servicios vinculados con la explotación petrolera en las aguas que rodean al archipiélago.

Empresas estadounidenses manifestaron su preocupación por el alcance de algunos artículos de la iniciativa. Consideran que la redacción podría resultar demasiado amplia y afectar a compañías que no participan directamente en las operaciones petroleras cuestionadas.

La controversia generó inquietud en sectores del Gobierno estadounidense y abrió diferencias dentro de la administración argentina entre quienes buscan reforzar la posición diplomática sobre Malvinas y quienes advierten sobre las posibles consecuencias económicas y comerciales.

El papel de Trump y el escenario regional

El respaldo de Donald Trump a Milei responde tanto a la afinidad ideológica entre ambos dirigentes como al interés estratégico de Estados Unidos en la Argentina. Para Washington, el país representa una oportunidad por sus recursos naturales, su capacidad de producción y sus posibilidades de desarrollo en sectores considerados prioritarios.

Además, la alianza forma parte de una estrategia estadounidense más amplia para fortalecer su influencia en América Latina y limitar el avance de China en la región. Por ese motivo, una eventual derrota electoral del oficialismo argentino en 2027 podría representar un revés para los objetivos de la Casa Blanca.

No obstante, el escenario político estadounidense también presenta desafíos. Las elecciones legislativas de noviembre podrían modificar el equilibrio de fuerzas en el Congreso y complicar la gestión de Trump durante los próximos dos años.

Aunque esas dificultades no necesariamente implicarían un cambio inmediato en la política hacia la Argentina, sí podrían generar un contexto internacional más complejo.

De esta manera, el futuro económico y político de Milei estará condicionado por una combinación de factores internos y externos: la evolución de la economía, la respuesta de los mercados, el resultado electoral de 2027 y la continuidad del respaldo de Estados Unidos.

Fuente: LA NACIÓN – Jorge Liotti⁠