¿Cuando parece que se están peleando, en realidad se están reproduciendo? El peronismo se reúne en Comodoro

Una de las frases más recordadas y atribuidas a Juan Domingo Perón sostiene que los peronistas son como los gatos: cuando parece que se están peleando, en realidad se están reproduciendo.

La comparación, que durante décadas sirvió para explicar las disputas, rupturas y posteriores reagrupamientos del movimiento justicialista, vuelve a cobrar actualidad en Chubut.

Este viernes 23 de octubre, Comodoro Rivadavia será sede del encuentro denominado “El peronismo debate para ser alternativa nacional”, que reunirá a dirigentes nacionales y referentes patagónicos para discutir una propuesta política con la mirada puesta en 2027.

El diputado nacional y exintendente Juan Pablo Luque será uno de los principales anfitriones de la convocatoria, que contará con la presencia de Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos, además de intendentes de distintas localidades patagónicas.

Sin embargo, detrás de la búsqueda de unidad también aparece una discusión de fondo: ¿cómo se ordenará el peronismo chubutense y qué dirigentes nacionales terminarán siendo sus principales referencias?

Tres dirigentes, tres referencias nacionales

En el escenario provincial comienzan a distinguirse tres espacios con aspiraciones de protagonismo.

Por un lado, el diputado nacional José Glinski mantiene una estrecha vinculación política con Máximo Kirchner, uno de los principales referentes de La Cámpora y del kirchnerismo nacional.

Por otro, el intendente de Dolavon, Dante Bowen, viene profundizando su acercamiento al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a través del Movimiento Derecho al Futuro, espacio que busca construir una alternativa política con proyección nacional.

Mientras tanto, Juan Pablo Luque aparece vinculado a un tercer sector del peronismo, que tiene entre sus referencias a Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel.

Se trata de una corriente que intenta construir una propuesta federal, con mayor protagonismo de los dirigentes provinciales y sin identificarse plenamente con los sectores encabezados por Máximo Kirchner o Axel Kicillof.

La presencia de estos referentes en Comodoro puede interpretarse como una señal política del lugar que busca ocupar Luque dentro de la reorganización del justicialismo.

Aunque estos vínculos no necesariamente representan rupturas definitivas, sí muestran que la discusión provincial está atravesada por los movimientos que se producen a nivel nacional.

¿Y el resto del peronismo chubutense?

Uno de los grandes interrogantes es qué posición adoptarán otros dirigentes con peso territorial dentro del justicialismo provincial.

En Comodoro Rivadavia, las miradas también están puestas sobre el intendente Othar Macharashvili, cuya relación política con Juan Pablo Luque ha atravesado diferencias públicas y que todavía no ha explicitado un alineamiento nacional equivalente al de los principales protagonistas de esta disputa.

Otro nombre a seguir es el del viceintendente Maximiliano Sampaoli, quien mantiene sus propias aspiraciones políticas y no descarta participar de futuros acuerdos dentro del peronismo.

En Puerto Madryn, la situación presenta características particulares. Los hermanos Gustavo y Ricardo Sastre, históricamente identificados con el peronismo, mantienen actualmente una relación política con el gobernador Ignacio Torres y su espacio provincial.

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Su posicionamiento plantea otro interrogante: ¿continuarán acompañando al oficialismo provincial o buscarán participar de un eventual reordenamiento del justicialismo?

A este escenario se suman dirigentes como el senador Carlos Linares, el presidente del PJ provincial, Gustavo Fita, referentes sindicales, intendentes y otras figuras territoriales que también tendrán participación en las negociaciones políticas de los próximos meses.

La disputa nacional también se juega en Chubut

El debate interno del peronismo ya no se limita a las candidaturas provinciales.

La convivencia entre el kirchnerismo referenciado en Cristina y Máximo Kirchner, el sector que impulsa a Axel Kicillof y las corrientes que buscan construir una alternativa federal genera distintos espacios de articulación política.

En Chubut, esas diferencias comienzan a expresarse en reuniones, recorridas territoriales, posicionamientos públicos y acercamientos entre dirigentes.

El encuentro de Comodoro será una oportunidad para observar hasta dónde llegan esas coincidencias y qué capacidad tienen sus protagonistas para construir acuerdos.

El desafío de la unidad rumbo a 2027

El peronismo chubutense enfrenta el desafío de ordenar sus aspiraciones, definir sus liderazgos y construir una propuesta electoral frente al oficialismo provincial que encabeza Ignacio Torres.

Pero la discusión no pasa solamente por quién será candidato a gobernador.

También estará en juego el armado de las listas legislativas, las candidaturas municipales y la relación que cada sector provincial mantendrá con los principales dirigentes nacionales.

Por ahora, los alineamientos muestran un escenario abierto, con varios protagonistas y distintas estrategias políticas.

Y es precisamente allí donde aquella vieja frase atribuida a Perón vuelve a cobrar sentido.

¿El peronismo chubutense está atravesando una nueva etapa de construcción política o las diferencias internas terminarán profundizando su fragmentación?

El encuentro del viernes en Comodoro podría ofrecer algunas de las primeras respuestas.