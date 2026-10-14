Partidos políticos de Chubut reclaman una reunión con Giacomone por las exigencias del Tribunal Electoral

Un grupo de partidos políticos provinciales y municipales de Chubut decidió llevar sus preocupaciones directamente a las autoridades electorales de la provincia. A través de una presentación formal, solicitaron una reunión institucional con Andrés Giacomone, presidente del Superior Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral Provincial, para plantear las dificultades que enfrentan en el actual proceso de reempadronamiento y regularización de las organizaciones políticas.

La iniciativa reúne a nueve espacios políticos de distintas localidades y expone una problemática que, según los firmantes, requiere abrir canales de diálogo con las autoridades responsables del sistema electoral.

Reclaman reglas claras y mayor agilidad

La presentación está dirigida a Giacomone y apunta especialmente a los requerimientos establecidos por la Secretaría Electoral Permanente, a cargo de Alejandro Tullio.

Los representantes partidarios sostienen que resulta necesario generar un espacio de diálogo directo que permita exponer los inconvenientes registrados, intercambiar criterios y encontrar mecanismos que otorguen mayor claridad, previsibilidad y celeridad a los procedimientos administrativos.

El planteo adquiere especial relevancia para los partidos municipales y provinciales, organizaciones que deben cumplir con las obligaciones legales y administrativas necesarias para mantener su reconocimiento y funcionamiento.

En ese contexto, los firmantes consideran fundamental fortalecer el vínculo institucional con los organismos electorales y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de los derechos y obligaciones de las agrupaciones políticas.

La participación política y el funcionamiento democrático

Más allá de los aspectos administrativos, el reclamo abre un debate sobre las condiciones que enfrentan las organizaciones políticas para sostener su actividad institucional.

Los partidos políticos constituyen una herramienta fundamental del sistema democrático, particularmente en el ámbito municipal, donde las agrupaciones vecinales representan una alternativa de participación y representación de los intereses locales.

En ese sentido, los procedimientos de regularización deben permitir verificar el cumplimiento de las exigencias legales, pero también desarrollarse con criterios claros y plazos razonables que faciliten su cumplimiento.

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La presentación no plantea desconocer las obligaciones electorales, sino establecer una instancia de diálogo que permita abordar las dificultades que surgen durante su implementación.

Nueve espacios políticos respaldan el pedido

La nota presentada ante el Tribunal Electoral lleva las firmas de representantes de nueve organizaciones políticas:

Rolando Pablo Huisman, apoderado de Nuevo Encuentro El Hoyo.

Ricardo Sebastián Manso, de Acción Vecinal Senguer.

Julián Colil, apoderado de VIDA.

Daniel Gómez Lozano, apoderado de Unidos y Organizados para la Victoria.

Eduardo Raúl Hualpa, apoderado del Frente Vecinal Esquel.

Leandro Oficialdegui, presidente de la Junta de Conducción de Por Trelew.

Carlos Fabricio Petrakosky, apoderado de Alternativa Vecinal Sarmiento.

Guillermo Espada James, apoderado del Partido Liberar Municipal de Puerto Madryn.

Gisela Ruth Segundo, apoderada de Proyección Vecinal de Chubut.

La diversidad de espacios firmantes refleja que la preocupación alcanza a organizaciones de distintas localidades de la provincia.

A la espera de una respuesta del Tribunal Electoral

Los representantes partidarios solicitaron formalmente a Giacomone que considere la posibilidad de conceder el encuentro y manifestaron su disposición para acordar una fecha y un horario.

El objetivo es establecer una instancia institucional que permita acercar posiciones y avanzar en mecanismos que faciliten el cumplimiento de las obligaciones electorales.

Ahora, la expectativa está puesta en la respuesta del Tribunal Electoral y en la posibilidad de abrir una mesa de diálogo sobre un tema que involucra no solamente cuestiones administrativas, sino también el funcionamiento y la participación de las distintas expresiones políticas de Chubut.