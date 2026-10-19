Comodoro encabeza los costos de vida en Chubut: una familia necesitó más de $2 millones para no ser pobre en septiembre

Comodoro Rivadavia. Las economías familiares en la provincia del Chubut atravesaron un mes de septiembre caracterizado por un costo de vida que continúa impactando fuertemente en el bolsillo cotidiano, aunque con una variación porcentual mensual moderada. Un reciente informe elaborado por el Observatorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) reveló los montos requeridos para cubrir las necesidades básicas en los principales aglomerados urbanos de la provincia.

De acuerdo con el análisis académico, Comodoro Rivadavia volvió a posicionarse al frente del ranking provincial, con las cifras más elevadas para acceder a los bienes y servicios esenciales. En la ciudad petrolera, la Canasta Básica Total (CBT), indicador que determina la línea de pobreza, alcanzó los $2.093.096 para un hogar tipo, mientras que la Canasta Básica de Alimentos (CBA), que fija la línea de indigencia, se ubicó en $947.102.

En cuanto a la evolución de los precios respecto al mes anterior, el estudio reflejó una dinámica uniforme en la geografía chubutense. Tanto en Comodoro Rivadavia como en Esquel, la inflación mensual registrada fue del 2%, mientras que en Trelew y Puerto Madryn el indicador se situó en el 1,9%.

Las brechas entre las ciudades de la provincia

El comportamiento de los valores mínimos de subsistencia mostró diferencias entre la cuenca del Golfo San Jorge, el valle y la cordillera.

Por detrás de Comodoro Rivadavia, los aglomerados del Valle Inferior del Río Chubut (VIRCh) y la costa atlántica registraron valores similares entre sí.

- Trelew: la Canasta Básica Total se determinó en $2.032.442, mientras que la Canasta Básica de Alimentos requerida para superar el umbral de indigencia fue de $919.609.

- Puerto Madryn: el costo de la CBT alcanzó los $2.024.538, mientras que la CBA demandó un desembolso de $916.080.

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- Esquel: se consolidó como la localidad con los valores más bajos del relevamiento universitario, con una CBT de $1.960.327 y una CBA de $887.026.

Los datos presentados por la casa de altos estudios evidencian que, aun con un ritmo de aumento mensual del 2%, la barrera de ingresos necesarios para no caer bajo la línea de pobreza exige a los hogares comodorenses sumar ingresos superiores a los dos millones de pesos mensuales para cubrir las necesidades básicas.