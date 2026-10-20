El petróleo ya superó al maíz y la soja: Vaca Muerta cambia el mapa exportador argentino

La Argentina atraviesa una transformación histórica en su matriz exportadora. El petróleo, impulsado principalmente por el crecimiento de Vaca Muerta, se consolida como uno de los principales generadores de divisas del país. Durante el primer semestre de 2026 superó individualmente las exportaciones de maíz y de harina y pellets de soja.

De acuerdo con las cifras difundidas por Clarín, durante el primer semestre de 2026 las exportaciones de petróleo crudo alcanzaron los 4.693 millones de dólares, un incremento del 47,7% respecto del mismo período del año anterior.

Vaca Muerta conquista nuevos mercados

El desarrollo de los recursos no convencionales de la cuenca neuquina permitió incrementar significativamente la producción de petróleo y generar mayores excedentes destinados a la exportación. Uno de los cambios más importantes es la apertura de nuevos destinos comerciales, especialmente en Asia.

Este proceso podría acelerarse con la construcción y ampliación de infraestructura de transporte, almacenamiento y exportación, destinada a facilitar la salida del crudo argentino hacia los mercados internacionales.

El desafío de la Patagonia: dos realidades petroleras

Mientras Vaca Muerta continúa expandiéndose, las cuencas convencionales de la Patagonia enfrentan una realidad diferente. En Chubut y Santa Cruz, particularmente en la cuenca del Golfo San Jorge, la madurez de los yacimientos, los costos de producción y la necesidad de nuevas inversiones representan desafíos para sostener la actividad.

El crecimiento de las exportaciones nacionales no necesariamente se traduce en mayores inversiones, empleo o regalías para todas las provincias productoras. Chubut y Santa Cruz necesitan fortalecer las condiciones para atraer capitales, impulsar la recuperación de los yacimientos maduros y preservar una industria que históricamente fue uno de los principales motores de sus economías.

Un horizonte de crecimiento hacia 2030

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La ampliación de la capacidad de transporte y exportación podría permitir un salto significativo en los volúmenes comercializados durante los próximos años. Alcanzar ese potencial dependerá de la continuidad de las inversiones, la estabilidad de las reglas económicas y la concreción de grandes obras de infraestructura.

¿Una nueva etapa para la economía argentina?

Durante décadas, el campo fue el principal protagonista de la generación de divisas del país. Hoy, el crecimiento de la producción petrolera plantea un escenario en el que la energía adquiere un peso cada vez mayor, aunque la comparación con productos agrícolas individuales no equivale a superar a todo el complejo agroindustrial.

Pero detrás de las cifras récord aparece una discusión especialmente relevante para la Patagonia: ¿el nuevo boom petrolero será una oportunidad de desarrollo para todas las provincias productoras o profundizará las diferencias entre Vaca Muerta y las cuencas históricas del sur argentino?

El desafío no será solamente exportar más petróleo, sino transformar ese crecimiento en inversiones, empleo, infraestructura y desarrollo económico para las regiones que sostienen la actividad.

Fuente de las cifras: Clarín, con datos del primer semestre de 2026.