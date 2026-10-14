PAE le ganó un juicio a ARCA tras 15 años de demoras

La Justicia federal dictó una resolución que vuelve a poner en discusión los tiempos de los procesos tributarios en la Argentina. La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió dejar sin efecto un reclamo fiscal contra Pan American Energy (PAE), al considerar que la duración del procedimiento vulneró las garantías de los contribuyentes.

La decisión representa un revés para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP, y abre el debate sobre las demoras en la resolución de conflictos impositivos.

Un reclamo tributario que se extendió durante 15 años

El conflicto estuvo relacionado con el Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2009.

Según los antecedentes difundidos, el organismo recaudador realizó la determinación de oficio en 2017, mientras que el Tribunal Fiscal de la Nación emitió su sentencia recién en julio de 2025.

La extensión del expediente fue uno de los puntos centrales del fallo. Los jueces consideraron que la demora excedió los límites razonables y afectó el derecho a obtener una resolución en un plazo adecuado, una garantía vinculada al debido proceso y al derecho de defensa.

La Justicia dejó sin efecto el impuesto, la multa y los intereses

La Cámara revocó la decisión anterior y declaró extinguida la pretensión tributaria contra la compañía.

Como consecuencia, quedaron sin efecto el impuesto reclamado, la multa aplicada y los intereses asociados al caso.

El aspecto central del pronunciamiento es que los jueces consideraron determinante la duración excesiva del procedimiento, sin que fuera necesario resolver la controversia impositiva de fondo en los términos planteados anteriormente.

La resolución reafirma que el Estado puede fiscalizar y reclamar tributos, pero debe hacerlo respetando las garantías procesales y el derecho de los contribuyentes a obtener una respuesta dentro de un plazo razonable.

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Un antecedente para otros contribuyentes

El alcance del fallo podría ir más allá del conflicto entre PAE y ARCA. En la Argentina, numerosos litigios tributarios atraviesan distintas instancias administrativas y judiciales, lo que puede extender su resolución durante años.

En ese contexto, la decisión podría ser invocada como antecedente por empresas y particulares que enfrenten situaciones similares. Sin embargo, su aplicación dependerá de las características de cada expediente y del criterio que adopten los tribunales.

Esto no implica que todas las deudas impositivas antiguas queden automáticamente extinguidas. El fallo se relaciona específicamente con la duración irrazonable de un procedimiento y con las garantías constitucionales comprometidas.

Un llamado de atención al sistema tributario argentino

Más allá de las consecuencias económicas para Pan American Energy, la resolución reabre una discusión de fondo sobre los tiempos de la Justicia y de los organismos recaudadores.

La seguridad jurídica no depende únicamente de las normas impositivas, sino también de que el Estado resuelva las controversias dentro de plazos razonables.

El caso deja un mensaje para el sistema tributario argentino: las facultades de fiscalización y recaudación tienen límites y deben ejercerse respetando los derechos de los contribuyentes.