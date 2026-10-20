Milei destacó el crecimiento de Vaca Muerta y planteó replicar el modelo energético en todo el país

El presidente Javier Milei encabezó el lunes la inauguración de la AOG Patagonia 2026, uno de los principales encuentros de la industria energética, realizado en la provincia de Neuquén. Durante su exposición ante empresarios, trabajadores y representantes del sector, defendió las políticas económicas de su Gobierno y destacó los avances registrados en la producción de petróleo.

Uno de los anuncios más relevantes estuvo relacionado con el financiamiento acordado con Estados Unidos para desarrollar infraestructura energética. El mandatario mencionó que el monto anunciado, de USD 7.000 millones, podría incrementarse, aunque no brindó precisiones sobre posibles ampliaciones ni plazos.

El acuerdo se vincula con proyectos estratégicos para el sector, entre ellos Argentina LNG, una iniciativa impulsada por YPF junto con las compañías Eni y XRG. El objetivo es fortalecer la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la producción y ampliar las posibilidades de exportación.

Vaca Muerta duplicó su producción desde 2023

Durante su discurso, Milei remarcó que Vaca Muerta registró un importante crecimiento productivo en los últimos años. Según las cifras presentadas por el Presidente, la formación pasó de producir un promedio de 310.000 barriles diarios en 2023 a superar los 670.000 en agosto de 2026.

A nivel nacional, la producción de petróleo también mostró un incremento: pasó de 635.000 barriles diarios en 2023 a 932.000 en agosto de este año. En ese contexto, el mandatario sostuvo que la Argentina se encuentra cerca de alcanzar el millón de barriles diarios, una meta histórica para la industria.

Milei atribuyó estos resultados a los cambios implementados en las reglas del mercado energético, especialmente a la eliminación del denominado barril criollo mediante las medidas de desregulación impulsadas al comienzo de su gestión.

El Presidente también destacó el desempeño de las exportaciones petroleras. De acuerdo con los datos expuestos, los envíos al exterior pasaron de un promedio de 128.000 barriles diarios en 2023 a más del doble durante 2026, con un pico cercano a los 330.000 barriles diarios en julio.

En materia comercial, señaló que el sector energético pasó a ocupar un lugar central en el ingreso de divisas. Según las cifras mencionadas durante la presentación, el superávit comercial energético acumulado hasta septiembre alcanzó los USD 9.427 millones.

Elogios a la conducción de YPF y al gobernador de Neuquén

Otro de los puntos destacados de la exposición fueron los reconocimientos a Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, a quien Milei valoró por su gestión al frente de la compañía.

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También dedicó palabras de reconocimiento al gobernador neuquino, Rolando Figueroa, por su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta creada para promover proyectos de gran escala.

El mandatario vinculó el desarrollo energético con el crecimiento de la construcción y la actividad económica en Neuquén. Mencionó la expansión de viviendas, parques industriales, hoteles, oficinas y restaurantes, y consideró que la provincia atraviesa una etapa de fuerte dinamismo.

En contraposición, cuestionó a las administraciones provinciales que no adhirieron al RIGI y sostuvo que la generación de condiciones favorables para la inversión resulta fundamental para impulsar el desarrollo.

Además, afirmó que el crecimiento de Vaca Muerta puede favorecer otras actividades, como la petroquímica, la producción de fertilizantes y el desarrollo de proyectos vinculados con el uranio y la minería.

La apuesta por extender el desarrollo energético

En el cierre de su discurso, Milei planteó que el modelo de crecimiento asociado a Vaca Muerta podría reproducirse en distintas regiones argentinas. Mencionó los avances vinculados con el oleoducto y el gas natural licuado en Río Negro, así como las oportunidades mineras en Catamarca, San Juan y Salta.

“Podemos hacer que florezcan mil Vaca Muertas a lo largo y ancho del país”, expresó el Presidente, al defender la posibilidad de impulsar nuevos polos de desarrollo a partir de los recursos naturales y las inversiones privadas.

La presentación dejó como ejes centrales el aumento de la producción petrolera, la ampliación de la infraestructura energética y la búsqueda de nuevas inversiones para consolidar el perfil exportador de la Argentina.

Fuente: Infobae.