Irene Carrizo, la primera mujer al frente de Petrominera: el empleo petrolero y el interior provincial, entre sus principales desafíos

Irene Carrizo fue designada presidenta de Petrominera Chubut S.E., a propuesta del Poder Ejecutivo provincial y con acuerdo de la Legislatura. Su llegada marca un hecho histórico: será la primera mujer en conducir el Directorio de la empresa desde su creación, en 1989.

La nueva titular de la compañía estatal asume en un escenario particularmente desafiante para la industria hidrocarburífera de Chubut, especialmente en la Cuenca del Golfo San Jorge, donde la madurez de los yacimientos y la necesidad de sostener las inversiones mantienen abierto el debate sobre el futuro de la actividad y la preservación de los puestos de trabajo.

Una trayectoria vinculada al mundo laboral

Nacida en Río Turbio, Santa Cruz, Carrizo es abogada y cuenta con experiencia en derecho laboral y gestión pública. Desde 2024 integraba la Sindicatura de Petrominera y anteriormente ocupó cargos en la Secretaría de Trabajo del Chubut, participó en la gestión municipal de Pico Truncado y se desempeñó en la Comisión de Trabajo del Senado de la Nación.

“Llevo el valor del trabajo en mi propia historia: nací en Río Turbio, entre familias que conocen el sacrificio. Asumir la presidencia de Petrominera implica poner esa experiencia al servicio del desarrollo local y de nuevas oportunidades para la provincia”, expresó.

El empleo petrolero, uno de los principales desafíos

Uno de los ejes anunciados para su gestión será fortalecer el papel de Petrominera como articuladora entre el Estado, las operadoras petroleras y las empresas de servicios regionales.

La compañía participa, mediante asociaciones con operadoras privadas, en la explotación de áreas hidrocarburíferas de la Cuenca del Golfo San Jorge.

En ese contexto, Carrizo buscará acompañar a las empresas locales, impulsar nuevas oportunidades laborales y contribuir al sostenimiento de la actividad.

Sin embargo, el desafío será transformar esos objetivos en resultados concretos, en una región donde la continuidad de las inversiones y la defensa del empleo petrolero representan preocupaciones centrales para trabajadores, sindicatos y empresas.

PetroChubut y su función social en el interior

Otro de los objetivos será consolidar la presencia de PetroChubut en las localidades del interior provincial, donde el abastecimiento de combustibles y gas envasado cumple una función que excede lo estrictamente comercial.

En comunidades como Gan Gan, Gastre, Telsen, Paso del Sapo y Lago Blanco, la presencia de la empresa estatal resulta fundamental para garantizar servicios esenciales, especialmente durante los meses de invierno.

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“La presencia de PetroChubut en el interior define la identidad de la empresa, y nuestra meta es fortalecerla”, sostuvo Carrizo.

Y agregó: “Cuando llega una garrafa, cuando llega combustible al interior, Petrominera no está vendiendo un servicio. Está garantizando que una escuela abrigue, que un hospital funcione y que un pueblo no quede aislado en el invierno”.

Respaldo político y continuidad del Directorio

La nueva presidenta agradeció el respaldo del gobernador Ignacio Torres, de la Legislatura provincial y del diputado nacional y secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila.

Carrizo también destacó el significado de convertirse en la primera mujer en presidir una compañía vinculada a una industria históricamente conducida por hombres.

“En la industria, las mujeres fuimos tradicionalmente minoría en las mesas de decisión. Que hoy se deposite esta confianza demuestra que lo que vale es el compromiso, la capacidad y el esfuerzo”, afirmó.

En cuanto a la estructura de conducción, continuarán como directores Eduardo Obreque, Leonardo Diz y Rubén Crespo. La Sindicatura seguirá integrada por Pedro Ferreira Taviansky y Guillermo Hughes Jenkins, mientras que José Bahamonde podría incorporarse en reemplazo de Carrizo.

De los anuncios a los resultados

La nueva conducción de Petrominera tendrá por delante el desafío de demostrar qué capacidad real puede desplegar la empresa estatal para contribuir a la recuperación de la actividad hidrocarburífera, sostener el empleo regional y garantizar el abastecimiento de las localidades más alejadas de Chubut.

La llegada de Carrizo representa un cambio histórico en la conducción de la compañía. Ahora, la expectativa estará puesta en las decisiones y los resultados de una gestión que comienza en un momento clave para el futuro productivo de la provincia.