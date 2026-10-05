Brasil: Flávio Bolsonaro quedó primero y Lula enfrenta un escenario complicado

BRASILIA.– Las elecciones presidenciales de Brasil dejaron un escenario favorable para Flávio Bolsonaro, quien se impuso en la primera vuelta con cerca del 47% de los votos válidos, frente al 45% obtenido por el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La diferencia sorprendió al oficialismo y dejó al candidato opositor cerca de alcanzar la presidencia sin necesidad de una segunda vuelta.

El resultado representa un golpe para el gobierno de Lula, especialmente porque las encuestas previas ubicaban al presidente algunos puntos por encima de Bolsonaro. El crecimiento del candidato del Partido Liberal estuvo marcado principalmente por el rechazo a la gestión oficialista y por un escenario político que mostró un avance de las fuerzas de derecha.

El balotaje se realizará el próximo 25 de octubre y significará una nueva disputa entre ambos candidatos. Sin embargo, la historia electoral reciente de Brasil juega en contra de Lula: desde la implementación de la segunda vuelta presidencial, ningún candidato que terminó primero en la primera ronda perdió posteriormente la elección.

Un mapa político cada vez más inclinado hacia la derecha

La elección también dejó señales importantes en el Congreso y en los estados. La derecha consiguió ampliar su presencia en el Senado y obtuvo 10 de las 19 gobernaciones que se definieron en la primera vuelta, mientras que el Partido de los Trabajadores (PT) consiguió tres.

Entre los dirigentes que lograron imponerse se encuentran Tarcísio de Freitas, que fue reelegido en San Pablo, y el exjuez Sergio Moro, quien consiguió la gobernación de Paraná.

Según especialistas citados por LA NACION, Lula quedó con pocos aliados de peso en los estados más poblados del país, lo que podría complicar su estrategia de cara a la segunda vuelta.

La aritmética electoral favorece a Bolsonaro

Uno de los principales desafíos para Lula será conseguir los votos de los candidatos que quedaron fuera del balotaje. Los electores de Ronaldo Caiado, Augusto Cury, Renan Santos y Romeu Zema se encuentran mayoritariamente ubicados hacia la derecha del espectro político, por lo que Flávio Bolsonaro aparece como una opción cercana para buena parte de esos votantes.

El escenario es diferente para Lula, que necesitaría captar una proporción considerable de los votos obtenidos por los demás candidatos para poder superar a Bolsonaro en la segunda vuelta.

Durante la campaña, el oficialismo había recurrido a distintas medidas y propuestas para intentar fortalecer su respaldo, entre ellas un aumento del 15% del Bolsa Familia, la suspensión de las apuestas online y la promesa de incorporar gratuitamente medicamentos para adelgazar al sistema público de salud.

También generó críticas la decisión de Lula de no participar de uno de los debates, una determinación que, según el análisis electoral, pudo haber contribuido a subestimar a su principal rival.

El desafío de movilizar a los votantes

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Otro de los puntos que podría definir el balotaje será la participación electoral. La abstención rondó el 21%, lo que representa más de 30 millones de personas que no concurrieron a votar.

El equipo de Lula buscará movilizar a una parte de esos electores y podría centrar su campaña en advertir sobre los riesgos que, desde su perspectiva, implicaría un cambio de gobierno para la democracia y la soberanía brasileña.

Mientras tanto, el oficialismo todavía cuenta con algunas medidas para intentar mejorar su posición antes de la segunda vuelta, entre ellas el debate sobre el fin de la jornada laboral conocida como 6x1 y el próximo pago del Bolsa Familia con el aumento ya aplicado.

Una elección que puede marcar el futuro del PT

Una eventual derrota de Lula no solo tendría consecuencias para el actual presidente, sino también para el Partido de los Trabajadores y para el llamado lulismo.

Analistas consideran que, sin Lula como figura central, el PT podría enfrentar dificultades para encontrar un nuevo liderazgo capaz de mantener unida a una fuerza política integrada por distintas corrientes de izquierda.

Además, el Congreso que surgió de las elecciones del 4 de octubre podría convertirse en un factor de presión para cualquiera de los dos candidatos que llegue a la presidencia.

Si Lula logra ser reelegido, deberá gobernar con un Congreso aún más difícil de negociar. Si Bolsonaro gana, uno de los primeros conflictos podría estar relacionado con una eventual amnistía para su padre, Jair Bolsonaro, actualmente preso e inhabilitado, lo que podría generar un enfrentamiento con el Supremo Tribunal Federal.

El resultado electoral también fortaleció al clan Bolsonaro dentro del Senado. Michelle Bolsonaro fue elegida por el Distrito Federal, mientras que Carlos Bolsonaro consiguió una banca por Santa Catarina.

La definición, ahora, quedará en manos de los votantes brasileños el 25 de octubre, cuando Lula y Flávio Bolsonaro vuelvan a enfrentarse en las urnas.

Fuente: LA NACION.