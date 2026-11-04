Golpe electoral para Trump: los demócratas recuperaron el control del Congreso de Estados Unidos

Las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos dejaron un resultado adverso para Donald Trump. El Partido Demócrata logró imponerse en las principales disputas electorales y recuperó el control de ambas cámaras del Congreso, que hasta ahora estaban bajo dominio republicano.

La jornada electoral era considerada una de las pruebas más importantes para la actual administración, ya que los resultados podían modificar el equilibrio de poder en Washington y condicionar el desarrollo de la agenda presidencial durante la segunda mitad del mandato.

Durante el avance del escrutinio, los demócratas comenzaron a consolidar una serie de victorias en distintos estados. Entre ellas se destacaron los triunfos en las contiendas senatoriales de Georgia, Virginia, Nuevo Hampshire y Carolina del Norte, además de resultados favorables en otros distritos que superaron las expectativas iniciales.

Uno de los resultados más relevantes se produjo en Carolina del Norte, donde el demócrata Roy Cooper derrotó al republicano Michael Whatley y consiguió una banca que hasta entonces estaba en manos de la oposición. La victoria representó una de las conquistas necesarias para recuperar el control del Senado.

También hubo resultados destacados en Texas y Kansas, dos estados históricamente favorables al Partido Republicano. En Texas, el demócrata James Talarico consiguió una importante ventaja frente al republicano Ken Paxton, mientras que en Kansas Adam Hamilton logró imponerse sobre el senador Roger Marshall.

En Georgia, el senador demócrata Jon Ossoff obtuvo la reelección con una diferencia cercana a los 20 puntos, pese a que Donald Trump había ganado ese estado en las elecciones presidenciales de 2024.

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El resultado general representa un duro golpe para Trump, quien siguió el desarrollo de los comicios desde la Casa Blanca, acompañado por integrantes de su gabinete y asesores políticos.

Consultado sobre el resultado, el mandatario sostuvo que él no figuraba en las boletas electorales y manifestó estar dispuesto a aceptar los resultados. Sin embargo, la derrota de su partido abre interrogantes sobre cómo impactará el nuevo escenario legislativo en sus decisiones políticas, económicas y de alcance internacional.

La recuperación de ambas cámaras permitirá a los demócratas ejercer un mayor control sobre la actividad legislativa y convertirse en un contrapeso más fuerte frente a las iniciativas del Poder Ejecutivo.

Las elecciones también fueron seguidas con atención desde el exterior, debido a las posibles consecuencias que un cambio en el Congreso estadounidense podría generar en la política comercial, económica y geopolítica del país.