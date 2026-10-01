Vaca Muerta y el desafío de convertir el boom energético en desarrollo para todo el país

Vaca Muerta atraviesa una etapa de fuerte expansión y se convirtió en uno de los principales motores de las exportaciones energéticas argentinas. En paralelo, el crecimiento de la actividad vuelve a poner sobre la mesa una discusión central: cómo aprovechar los recursos que genera la formación neuquina para impulsar el desarrollo de distintas partes del país.

Según un análisis publicado por Seúl, las exportaciones de energía y minería superarían durante 2026 los 22.000 millones de dólares, acercándose progresivamente a los niveles del sector agropecuario. En este escenario, el desafío no estaría únicamente en aumentar la producción, sino también en generar infraestructura, empleo, proveedores y nuevas capacidades alrededor de la actividad.

El antecedente de los commodities

El debate tiene como referencia lo ocurrido hace aproximadamente dos décadas con el petróleo y el sector agropecuario. Durante aquellos años se incrementaron las retenciones y se aplicaron distintas restricciones a las exportaciones, mientras el país atravesaba un período de alta disponibilidad de recursos.

El artículo plantea que aquellas políticas terminaron generando conflictos entre sectores productivos y el Estado. En el caso energético, además, la caída de la producción convencional y la falta de inversiones suficientes contribuyeron posteriormente a que la Argentina pasara de exportar energía a necesitar importarla.

El sector agropecuario también atravesó un proceso similar. El análisis compara la evolución de Argentina y Brasil y señala que, desde comienzos de siglo, Brasil logró ampliar considerablemente su producción de granos mientras Argentina tuvo un crecimiento menor, en un contexto marcado por retenciones, restricciones cambiarias y limitaciones a las exportaciones.

Tres caminos para aprovechar Vaca Muerta

El desarrollo de Vaca Muerta podría impactar en el resto de la economía a través de tres grandes vías: el crecimiento de las regiones donde se concentra la actividad, la generación de nuevas capacidades productivas y una mayor estabilidad de las cuentas externas.

Uno de los principales desafíos es evitar que la formación se convierta únicamente en un enclave productivo. El crecimiento de la actividad ya genera presión sobre ciudades como Añelo, donde aumentó la demanda de viviendas, escuelas, atención sanitaria y servicios públicos.

Entre 2010 y 2022, la población de Neuquén pasó de aproximadamente 550.000 a 710.000 habitantes. El crecimiento también se reflejó en la llegada de nuevos trabajadores y familias vinculadas directa o indirectamente con la actividad petrolera.

Para acompañar este proceso se necesita infraestructura. Además de las obras destinadas a transportar y exportar la producción, como gasoductos, oleoductos y plantas de GNL, también resultan necesarias inversiones en rutas, viviendas, agua potable, hospitales y establecimientos educativos.

Más proveedores y nuevas industrias

Otro de los puntos centrales es la posibilidad de que Vaca Muerta impulse el crecimiento de empresas proveedoras y de nuevas actividades industriales.

Las empresas locales certificadas como proveedoras del sector energético aumentaron de poco más de 300 a fines de 2023 a más de 1.000 durante este año, de acuerdo con el análisis citado.

La expansión también podría favorecer actividades relacionadas con la producción de fertilizantes a partir del gas de Vaca Muerta y aprovechar capacidades desarrolladas durante décadas por sectores como la metalmecánica y la industria vinculada al agro.

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En este punto aparecen diferencias entre las reglas nacionales y provinciales. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) establece que los grandes proyectos deben destinar al menos el 20% del gasto en proveedores a empresas nacionales cuando existan ofertas disponibles en condiciones de mercado.

La normativa neuquina, por su parte, establece requisitos específicos para considerar a una empresa como proveedora local, lo que puede limitar la participación de compañías de otras provincias.

El impacto en la economía nacional

El crecimiento energético también puede tener consecuencias más allá de Neuquén. En 2025, la balanza comercial energética registró un superávit récord y representó una parte importante del resultado positivo del comercio exterior argentino.

El ingreso de dólares provenientes de las exportaciones energéticas puede contribuir a reducir una de las dificultades históricas de la economía argentina: la escasez de divisas.

El análisis también destaca que una mayor estabilidad externa puede beneficiar a sectores ubicados lejos de Vaca Muerta, como la economía del conocimiento y otras actividades vinculadas con la innovación y los servicios.

La economía del conocimiento, por ejemplo, ya representa alrededor de 10.000 millones de dólares en exportaciones y se encuentra entre los principales complejos exportadores del país.

El desafío que viene

El crecimiento de Vaca Muerta abre una oportunidad que excede a la industria petrolera. El desafío será lograr que la expansión de la producción se traduzca también en nuevas ciudades, infraestructura, empresas proveedoras, empleo y actividades económicas.

La discusión, según el análisis, no debería centrarse únicamente en cuánto recaudar de la renta generada por los recursos naturales, sino también en cómo utilizar el crecimiento de sectores como el petróleo, el gas, la minería y el agro para ampliar las capacidades productivas del resto de la Argentina.

El desarrollo de Vaca Muerta, en ese sentido, no se limitaría a aumentar la producción energética: también plantea el desafío de construir las condiciones necesarias para que el crecimiento de la formación tenga un impacto más amplio sobre la economía nacional.

Fuente: Seúl — Víctor Ruilova.