Vaca Muerta: el 54% de los profesionales argentinos en el exterior considera volver al país

El estudio fue realizado entre 183 profesionales senior radicados en 33 países. Según los resultados, el 54% considera probable o muy probable volver a trabajar en Argentina: un 14% ya analiza activamente esa posibilidad, mientras que otro 40% estaría dispuesto a hacerlo si aparece una oportunidad laboral adecuada.

La necesidad de recuperar profesionales con experiencia se relaciona con las proyecciones de crecimiento de la industria. De acuerdo con estimaciones del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), el sector podría necesitar entre 30.000 y 43.000 nuevos trabajadores directos hacia 2030, principalmente para tareas vinculadas con perforación, fractura y operaciones.

A esto se suman las oportunidades que generan Vaca Muerta, el desarrollo del GNL, la infraestructura de evacuación, el almacenamiento y los proyectos de generación e interconexión eléctrica.

Profesionales con amplia experiencia

El relevamiento muestra que se trata principalmente de trabajadores con una trayectoria extensa. El 55% cuenta con más de 20 años de experiencia y el 84% supera los 10 años dentro del sector energético.

Además, el 75% ocupa actualmente cargos de gerencia o superiores. El 55% trabaja en áreas relacionadas con la exploración, perforación y producción de petróleo y gas.

La mayoría tampoco emigró recientemente. El 56% lleva más de diez años viviendo fuera de Argentina y solo el 3% dejó el país durante los últimos dos años. Europa y Norteamérica concentran al 64% de los consultados, mientras que Estados Unidos es el principal destino individual, con el 26%.

Entre los principales motivos que llevaron a estos profesionales a trabajar en el exterior aparecen la búsqueda de experiencia y exposición internacional, mencionada por el 59%; mejores condiciones salariales, con el 54%; y calidad de vida y seguridad, con el 51%.

Qué condiciones piden para regresar

El posible regreso estaría condicionado por las características de las propuestas laborales. El 85% de los consultados señaló que un cargo ejecutivo o directivo sería uno de los principales incentivos, mientras que el 65% considera necesaria una compensación en moneda dura.

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También aparecen otros factores: el 48% espera cobertura para la relocalización familiar, el 47% busca un paquete salarial equivalente al que recibe actualmente en dólares y el 42% considera importantes las garantías contractuales.

Incluso, un 21% estaría dispuesto a aceptar una remuneración menor si el proyecto profesional resulta suficientemente atractivo.

La predisposición a volver también aumenta entre quienes ocupan cargos de mayor jerarquía. Entre los profesionales C-Level, el 68% considera probable o muy probable regresar y solo el 4% descarta esa posibilidad.

Por otra parte, el 59% de los encuestados señaló que para favorecer el regreso sería necesaria mayor previsibilidad y una visión de largo plazo en Argentina.

Desde NUMAN remarcaron que el desafío no pasa solamente por generar nuevos trabajadores, sino también por recuperar profesionales que ya cuentan con años de experiencia en proyectos internacionales.

En ese sentido, la expansión de Vaca Muerta y de la industria energética podría convertirse en una oportunidad para que parte de ese talento vuelva al país y se incorpore a los nuevos proyectos que se desarrollan en el sector.

Fuente: MASE – LM Neuquén.